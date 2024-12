Gustavo Gómez abre o jogo sobre futuro no Palmeiras

Capitão do Palmeiras, Gustavo Gómez abriu o jogo sobre sua permanência no clube após a derrota por 1 a 0 para o Fluminense, neste domingo (8), no Allianz Parque.

Em 2025, além das competições tradicionais do calendário (Paulistão, Copa do brasil, Libertadores e Brasileirão), o clube paulista irá disputar o Super Mundial, que será disputado entre junho e julho, nos Estados Unidos.

- Então temos que tomar uma obrigação de lutar sempre, brigar por títulos. Este ano, independente das dificuldades que tivemos no ano, lutamos até o fim. Obviamente passa uma avaliação interna, melhorar para o próximo ano, que é um ano muito desafiante. Tem o Super Mundial, tem Libertadores, o Campeonato Paulista. Eu ainda tenho contrato - afirmou Gustavo Gómez.

Em seguida, Gómez afirmou que a equipe precisa manter a mentalidade vencedora das últimas temporada.

- Nós temos um pensamento, acho que o comportamento do campeão é sem relaxar, não tem que relaxar. Estamos em um clube onde tem muita cobrança, onde é muito exigente, onde se vive o presente - completou.

Em janeiro de 2023, o zagueiro ampliou seu contrato com o Verdão, que terminava após o término da atual temporada, até dezembro de 2026.

Gustavo Gómez durante partida do Palmeiras (Foto: Anderson Romao/AGIF)

Números de Gustavo Gómez

Contratado em 2018 junto ao Milan, da Itália, Gustavo Gómez totaliza 324 jogos com a camisa do Palmeiras, com 37 gols e dez assistências. Estrangeiro com mais títulos na história do clube, o zagueiro possui 12 taças, incluindo duas edições da Copa Libertadores.