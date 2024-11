Abel Ferreira falou sobre a derrota do Verdão no clássico (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 04/11/2024 - 23:18 • São Paulo (SP)

O Palmeiras perdeu para o Corinthians por 2 a 0, na Neo Química Arena. O jogo, válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, era importante para a luta do Verdão pelo título. Após a partida, Abel Ferreira lamentou o resultado e apontou que os erros defensivos da partida de hoje foram vistos nos últimos jogos da equipe no torneio.

- Contra um Fortaleza sofremos um gol que foi uma falha no corte dentro da área e chute fora da área, igual ao gol do Garro. Ele fez um gol fora da área que nós, dentro da área, não conseguimos fazer. O segundo gol que sofremos contra o Fortaleza foi igual ao de hoje - disse o treinador, relembrando o empate por 2 a 2 com a equipe cearense, no Allianz Parque.

O técnico português apontou que faltou eficiência ao time. Abel Ferreira lamentou os erros individuais que determinaram o jogo, no ataque e na defesa. No fim, o treinador afirmou que o Palmeiras não entendeu a dinâmica da partida, com o Corinthians aproveitando os erros da equipe.

- São erros individuais, temos que perceber que era um jogo em que um time, o Corinthians, luta para não descer de divisão e nós, que lutamos para ser campeão. O que vimos foi isso, nós pagamos pela falta de eficiência. Teríamos vencido e tivéssemos a mesma eficácia que o Corinthians - completou o treinador.

Próximo jogo

Na próxima rodada, o Palmeiras encara o Grêmio, no Allianz Parque. O jogo está marcado para a sexta-feira (8), às 21h30 (horário de Brasília). O Verdão busca se aproximar do Botafogo na luta pela liderança do Campeonato Brasileiro.

O clube carioca ainda joga pela 32ª rodada da competição nacional. No estádio Nilton Santos, o Botafogo encara o Vasco da Gama nesta terça-feira (5), às 21h30 (horário de Brasília). O Fogão possui três pontos a mais que o Palmeiras na tabela de classificação,