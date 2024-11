Neto provoca rivais após vitória sobre o Palmeiras: ‘Acharam que o Corinthians ia cair’

Neto provoca rivais após vitória do Corinthians contra o Palmeiras (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 04/11/2024 - 22:27 • São Paulo (SP)

O ex-jogador Neto foi à loucura com a vitória do Corinthians sobre o Palmeiras por 2 a 0, na Neo Química Arena, nesta segunda-feira (4), pela 32ª rodada do Brasileirão. O resultado afastou a equipe corintiana da zona de rebaixamento.

Durante a transmissão da partida, na Rádio Craque Neto, o ídolo da torcida alvinegra aproveitou a vitória contra o principal rival para provocar. O ex-jogador ainda cravou que a equipe de Ramón Díaz vai brigar por uma vaga na Sul-Americana.

- Falei antes. Se o Corinthians ganhasse esse jogo, brigaria pela Sul-Americana… Os caras (torcedores rivais) achavam que a gente ia cair, mas na verdade, a gente vai para a Sul-Americana - disse o ex-jogador.

Além disso, Neto elegeu o melhor jogador em campo no confronto contra o Palmeiras. Para ele, o meia argentino Rodrigo Garro foi o destaque da partida. O atleta abriu o placar e deu uma assistência para o gol de Yuri Alberto.

- Pipoqueiro o Rodrigo Garro? Foi o melhor jogador do jogo. O craque perfil líder. Mais um gol, assistência, é um craque. Aqueles (corintianos) que falaram que ele é pipoqueiro, têm que torcer para outro time - concluiu.

Garro comemora seu gol com jogadores do Corinthians na partida contra o Palmeiras (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Próximo jogo do Corinthians

Após a vitória no clássico, o Corinthians volta a campo no próximo sábado (9) para enfrentar o Vitória, às 16h30, no Barradão, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida pode diminuir ainda mais as chances do time paulista ser rebaixado. Atualmente, o clube ocupa a 13ª posição, com 38 pontos somados.