Com direito a ‘olé’, Corinthians faz 2 a 0 no Palmeiras e se afasta do Z4

Escrito por Thiago Braga • Publicada em 04/11/2024 - 22:04 • São Paulo (SP)

Em um jogo marcado pelas provocações do Corinthians antes mesmo de a bola rolar, o Timão venceu o Palmeiras por 2 a 0 na noite desta segunda-feira, 4, na Neo Química Arena, com direito a 'olé' da torcida da casa nos minutos finais. Com o resultado, o Corinthians ‘pega o elevador’, vai a 38 pontos, sobe na tabela e assume a 13ª colocação, abrindo quatro pontos para o Athletico-PR, primeiro time dentro da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.

O Palmeiras, por sua vez, estaciona nos 61 pontos, permanecendo três pontos atrás do Botafogo. E o Verdão ainda pode ver o time carioca abrir ainda mais vantagem na liderança.

Fim do tabu

Com a vitória na noite desta segunda-feira, o Corinthians pôs fim a um incômodo tabu: o time não vencia o Palmeiras há mais de 1300 dias. A última vitória havia sido em setembro de 2021.

Como foi o jogo

Ramón Díaz alterou o sistema de jogo do Corinthians e optou por entrar com três zagueiros, com Félix Torres, Gustavo Henrique e André Ramalho na linha defensiva. A escolha mostrou problemas logo de cara. Com 30 segundos de partida, o Palmeiras roubou a bola no campo de ataque e só parou na defesa de Hugo Souza, que impediu o gol de Flaco López.

Essa foi a tônica dos primeiros 15 minutos. Embora a Neo Química Arena contasse apenas com torcida do time do Corinthians, eram os visitantes quem se sentiam em casa. E o Palmeiras passou a empilhar chances e desperdiçar oportunidades de gol.

Hugo Souza fez excelente defesa em cabeçada de Felipe Anderson, enquanto André Ramalho salvou chute de Raphael Veiga de dentro da área. O Corinthians respondeu com Yuri Alberto, que parou em Weverton.

Yuri Alberto comemora gol contra o Palmeiras (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

O Palmeiras seguia melhor, mas foi punido pela falta de eficiência. Aos 41 minutos, depois de cruzamento de Yuri Alberto, Matheuzinho ficou com a bola e rolou para Rodrigo Garro. O argentino acertou um chute da entrada da área, sem chances de defesa para o goleiro palmeirense.

A etapa final recomeçou da mesma maneira que terminou o primeiro tempo, com o Palmeiras pressionando, mas agora de uma forma menos organizada, abusando dos cruzamentos na área.

E como no final do primeiro tempo, quem balançou as redes foi o Corinthians. Em um contra-ataque rápido após escanteio para o Palmeiras, Martínez encontrou Yuri Alberto, que aproveitou a saída errada de Weverton e tocou para o gol vazio.

Abel Ferreira resolveu mexer. Colocou Dudu, Rony e Gabriel Menino para dar um novo gás ao ataque do Palmeiras.

Menino acertou o travessão em cobrança de falta, Dudu assustou em chute de dentro da área, Rony obrigou Hugo Souza a grande defesa após boa cabeçada. Mas o placar se manteve inalterado, sacramentando a vitória dos donos da casa.

Provocações

Desde antes de a bola rolar, o clima na Neo Química Arena era de provocação. Os copos personalizados do jogo traziam Edílson Capetinha fazendo embaixadinhas na final do Paulistão de 1999.

O mosaico antes do jogo era uma referência aos Mundiais conquistados pelo Corinthians, em 2000 e 2012. Faixas na arena lembravam as conquistas alvinegras sobre o rival: Paulistas de 1954, 1995, 1999 e 2018, além do ano de 2012, que teve título Mundial do Corinthians e rebaixamento do Palmeiras.

Com a bola rolando, uma cabeça de porco foi arremessada no gramado pelos torcedores do Corinthians. No fim do jogo, já com o resultado garantido, a torcida foi ao delírio, gritando "olé" até o apito final

O que vem pela frente

O Corinthians volta a campo no próximo sábado, quando vai até Salvador enfrentar o Vitória, às 16h30.

Já o Palmeiras joga um dia anterior, na sexta-feira, 8, quando recebe o Grêmio, no Allianz Parque, às 21h30.

✅ FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS 2 X 0 PALMEIRAS

32ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: segunda-feira, 04 de novembro, às 20h (de Brasília)

📍 Local: Neo Química Arena

⚽ Gols: Garro, 41'/1ºT; Yuri Alberto, 11'/2ºT

🟨 Cartões amarelos: Matheuzinho e Hugo (COR); Marcos Rocha, Gabriel Menino e Aníbal Moreno (PAL)

🟨 Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (Fifa-SP) e Fabricio Vilarinho da Silva

🏁VAR: Wagner Reway (Fifa-ES)

ESCALAÇÕES

CORINTHIANS (Técnico: Ramón Díaz)

Hugo Souza; André Ramalho (Raniele), Gustavo Henrique e Félix Torres; Matheuzinho, José Martínez, Alex Santana (Carrillo), Garro e Hugo; Memphis e Yuri Alberto (Romero).

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Weverton; Marcos Rocha, Vitor Reis, Gustavo Gómez e Caio Paulista (Vanderlan); Aníbal Moreno (Gabriel Menino), Richard Ríos e Raphael Veiga; Estêvão (Maurício), Flaco López (Rony) e Felipe Anderson (Dudu).