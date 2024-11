Torcedores do Palmeiras se revoltam com Weverton: ‘Falha grotesca’

Weverton durante partida entre Palmeiras e Corinthians (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 04/11/2024 - 22:07 • São Paulo (SP)

Goleiro do Palmeiras, Weverton foi alvo de críticas da torcida durante o clássico contra o Corinthians, nesta segunda-feira (4), na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro.

Após não conseguir defender o chute de Rodrigo Garro, que abriu o placar para os rivais na primeira etapa, o goleiro errou na saída, deixou o gol aberto e viu Yuri Alberto, sem dificuldades, ampliar o placar em Itaquera.

Weverton volta a falhar no clássico

No duelo entre as equipes pelo Campeonato Paulista, disputado na Arena Barueri, Weverton tirou a mão da bola e não conseguiu evitar a cobrança de falta de Rodrigo Garro, que resultou no gol de empate do Corinthians nos acréscimos da partida. O goleiro, inclusive, chegou a "trancar" as redes sociais após o erro.

Weverton convocado para a Seleção

Weverton foi um dos 23 convocados pelo técnico Dorival Júnior para defender a Seleção Brasileira na Data Fifa de novembro. No dia 14, a Amarelinha enfrenta a Venezuela, fora de casa. Cinco dias depois, recebe o Uruguai na Arena Fonte Nova.

Com 16 pontos conquistados em 10 rodadas, a Seleção Brasileira ocupa a quarta colocação na tabela de classificação, a seis pontos da Argentina, que lidera as Eliminatórias.

