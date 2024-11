Raphael Veiga diz o que faltou ao Palmeiras na derrota no dérbi

Veiga falou após derrota (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 04/11/2024 - 22:41 • São Paulo (SP)

Raphael Veiga lamentou a derrota do Palmeiras para o Corinthians por 2 a 0, na Neo Química Arena, nesta segunda-feira (4), pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, e disse que faltou eficácia ao time.

- Perdemos um jogo que não poderíamos perder, contra um rival direto nosso, tem um peso maior. Tivemos oportunidades no começo do jogo, faltou eficácia e depois tomamos um gol que acaba complicando jogo. Situação difícil, estamos irritados demais porque não podíamos perder esse jogo - disse o jogador em entrevista após a partida.

➡️Corinthians quebra jejum de 1.337 dias com vitória sobre o Palmeiras

Hugo Souza foi destaque

Apesar do placar adverso, o Palmeiras criou boas chances durante o jogo. Hugo Souza, goleiro do Corinthians, foi um dos destaques da partida. Raphael Veiga lamentou as chances pedidas pelo clube alviverde e destacou que é necessário mais cuidado no momento de finalizar.

- Primeiro é não perder os gols que perdemos, sabemos que essas oportunidades podem fazer falta no final, então é voltar a fazer os gols e aí as coisas serão diferentes - disse o jogador

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Próximo jogo

Na próxima rodada, o Palmeiras encara o Grêmio, no Allianz Parque. O jogo está marcado para a sexta-feira (8), às 21h30 (horário de Brasília). O Verdão busca se aproximar do Botafogo na luta pela liderança do Campeonato Brasileiro.

O clube carioca ainda joga pela 32ª rodada da competição nacional. No estádio Nilton Santos, o Botafogo encara o Vasco da Gama nesta terça-feira (5), às 21h30 (de Brasília). O Fogão possui três pontos a mais que o Palmeiras na tabela de classificação

Veiga lamentou as chances perdidas (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)