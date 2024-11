Corinthians superou o Palmeiras e quebrou jejum em clássicos (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 04/11/2024 - 22:19 • São Paulo (SP) • Atualizada em 04/11/2024 - 23:44

O Corinthians venceu o Palmeiras após três anos. Nesta segunda-feira (4), o Timão superou o rival por 2 a 0, na Neo Química Arena. Rodrigo Garro e Yuri Alberto fizeram os gols da vitória alvinegra. Com o resultado, a equipe comandada por Ramón Díaz subiu para a 13ª posição na tabela do Campeonato Brasileiro.

A última vez em que o Corinthians havia superado o Palmeiras foi em 2021, na vitória por 2 a 1, pelo Brasileirão daquele ano, na Neo Química Arena, há 1.337 dias. Desde então, foram disputados oito jogos, com cinco derrotas alvinegras e três empates.

Foram 15 meses sem ganhar um clássico. Contando os outros rivais, o Timão vivia um jejum de dez partidas sem vitórias em clássicos. Em setembro de 2023, o Corinthians venceu o São Paulo por 2 a 1, na Neo Química Arena, no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil daquele ano. Renato Augusto marcou os dois gols daquela partida

O jogo

O Timão chegou ao Dérbi pressionado após ser eliminado da Copa Sul-Americana, após derrota por 2 a 1 contra o Racing, na última quinta-feira (31). Em um jogo visando os contra-ataques rápido, o Corinthians marcou no primeiro tempo com Rodrigo Garro e ampliou placar com Yuri Alberto, na etapa final.

Tabela

Com o resultado positivo, o clube alvinegro subiu para a 13ª posição no Campeonato Brasileiro. Enquanto isso, o Palmeiras perdeu a chance de se aproximar do Botafogo, líder da competição. Os cariocas possuem uma vantagem de três pontos na tabela e ainda jogam na rodada, nesta quarta-feira (5), às 21h30 (de Brasília), contra o Vasco da Gama, no estádio Nilton Santos.

Corinthians venceu o Palmeiras pelo Brasileirão (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Próximo jogo

Na 33ª rodada, o Corinthians visita o Vitória, em Salvador. O confronto será no sábado (9), às 16h30 (horário de Brasília), no Barradão.