O desempenho do Palmeiras no empate com o Noroeste, por 1 a 1, pelo Campeonato Paulista, esteve longe do ideal. Como já era previsto, o técnico Abel Ferreira rodou a equipe e mandou a campo um time totalmente diferente do que estreou no campeonato. O "mistão" não pareceu muito entrosado e deixou a desejar, e o português admitiu isso após o confronto em Bauru.

- Eu acredito que em quatro ou cinco jogos os nossos jogadores poderão chegar próximo daquilo que se espera de suas capacidades físicas, pois falta o ritmo competitivo. O ritmo de jogo só se ganha jogando, não há outra forma - disse Abel Ferreira, em coletiva de imprensa após a partida.

Em relação à segunda rodada do Estadual, o treinador palmeirense entendeu que os mandantes criaram dificuldades ao Verdão, principalmente no primeiro tempo.

- Acho que o Noroeste fez uma belíssima partida, nos criou muitas dificuldades, acho que na primeira parte foram melhores, as melhores oportunidades foram deles, foi isso que eu vi no jogo. Na segunda parte, fomos atrás do resultado, tivemos que reagir, mas uma equipe bem organizada com uma capacidade física. Sei o quanto é difícil jogar fora, jogar contra estas equipes - avaliou o treinador.

Questionado de o Palmeiras ainda precisa de um centroavante, um camisa 9 de ofício, Abel Ferreira foi direto e limitou-se a dizer que "precisa".

O Verdão chegou a quatro pontos em dois jogos. Na próxima quarta-feira (22), o time da capital paulista visita o Santos, na Vila Belmiro, às 21h35, no primeiro clássico desta temporada.

