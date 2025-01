Abel Ferreira promove estreia de Facundo Torres no Palmeiras; veja a escalação

O técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, escalou o time que vai encarar o Noroeste neste sábado, às 18h30, pela segunda rodada do Campeonato Paulista, no estádio Alfredo de Castilho, em Bauru, com novidades. A principal delas é promover a estreia do uruguaio Facundo Torres, primeiro reforço do Verdão nesta temporada.

Como já era esperado e anunciado, o português montou uma equipe diferente da que venceu na estreia contra a Portuguesa, por 2 a 0, em casa. Nesta rodada do Estadual, nomes como Estêvão, Weverton, Murilo e Marcos Rocha não foram relacionados.

O Palmeiras está escalado com: Marcelo Lomba; Giay, Gustavo Gómez, Benedetti e Caio Paulista; Aníbal Moreno, Mayke e Raphael Veiga; Facundo Torres, Luighi e Flaco López.