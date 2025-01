Thalys celebra primeiro gol com a camisa do Palmeiras: ‘Sensação inexplicável’

O atacante Thalys mostrou que tem estrela e faro de gol. O jogador de 19 anos saiu do banco de reservas no segundo tempo de Noroeste e Palmeiras para marcar o gol que garantiu o empate em Bauru, por 1 a 1, pelo Campeonato Paulista. Esse foi o primeiro tento do atleta como profissional, que entrou em seu segundo jogo.

O garoto, revelado na base do clube alviverde, entrou na partida justamente quando o time estava em momento ruim, mas não teve dificuldades para se destacar.

- Uma sensação inexplicável fazer um gol com essa camisa. Primeiro eu até achei que iriam anular o gol, porque estavam pedindo para olhar no VAR, mas fiquei muito feliz pelo gol. Quero dedicar para minha família e para todo pessoal da minha cidade que também está sempre acompanhando - disse o jogador, após a partida.

O gol saiu aos 23 minutos, quando o Palmeiras perdia por 1 a 0, fora de casa. Na jogada, Facundo Torres encontrou Flaco López no meio da defesa, que passou para Veiga na ponta antes de cruzar para a área, mas a defesa do Norusca afastou. No rebote, o garoto finalizou rasteiro para marcar e empatar o duelo.

Na próxima quarta-feira (22), o Palmeiras visita o Santos, na Vila Belmiro, às 21h35, no primeiro clássico desta temporada.