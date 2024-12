Abel exalta virada do Palmeiras, mas afasta sonho de título: ‘Praticamente definido’

Mesmo após a virada do Palmeiras nos minutos finais contra o Botafogo, Abel Ferreira considera baixas as probabilidades de título do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o clube paulista adiou a decisão para a última rodada, mas depende de uma derrota do Botafogo, no Nilton Santos, para o São Paulo.

A vitória em Belo Horizonte fez o Palmeiras chegar a 73 pontos, mas a vitória do Glorioso no Sul do país manteve a distância em três pontos na tabela de classificação. Para Abel, o título já está "praticamente definido", uma vez que o adversário direto, além de ter a vantagem do empate, jogará diante de sua torcida.

- Está praticamente definido, o Botafogo joga em casa e vocês conhecem o futebol brasileiro. No jogo que tivemos em casa não fomos competentes nas quatro ou cinco chances que tivemos - afirmou o treinador em entrevista.

Questionado a respeito da troca entre Flaco López e Rony na equipe titular, Abel afirmou que nenhum atacante da equipe vive bom momento, apesar do clube possuir o melhor ataque da competição com 60 gols marcados.

- Centroavante tem a ver com o momento de cada um. Nenhum vive um momento muito inspirado em fazer gols. O que me custa? - explicou.

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, durante partida contra o Cruzeiro (Foto: Fernando Moreno/AGIF)

Palmeiras e Cruzeiro sem torcida

A partida entre os clubes foi disputada com portões fechados após decisão da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O treinador lamentou o fato de um jogo decisivo ser realizado sem a presença de torcedores e afirmou que o futebol é um espaço de lazer.

- Houve confrontos com nossos torcedores? Lamento. Acho que é uma tristeza ver esse estádio vazio. Fica visível a falência da sociedade, da harmonia. São questões políticas. E triste que num jogo importantíssimo como hoje seja de portos fechados. Lamento (as brigas entre torcedores). O futebol devia ser um espaço onde as pessoas levam suas famílias - completou o português.

Na próxima rodada, o Palmeiras recebe o Fluminense no Allianz Parque, no domingo (8), às 16h (de Brasília), pela 38ª e última rodada do Campeonato Brasileiro.