Abel exalta atuação do Palmeiras na altitude e revela pacto para a temporada

Empolgado com a atuação do Palmeiras em La Paz, Abel Ferreira comentou as dificuldades de jogar na altitude na noite desta quinta-feira (24). Pela terceira rodada da fase de grupos da Conmebol Libertadores, o Verdão entrou em campo no estádio Hernando Siles, localizado a 3.600 metros acima do nível do mar.

continua após a publicidade

+ Ríos vai à loucura com atuação de Flaco López em vitória do Palmeiras: 'Ronaldo Fenômeno'

Após abrir dois gols de vantagem com Flaco López e Estêvão, os visitantes viram o Bolívar empatar a partida em poucos minutos. No entanto, contaram com um gol de Maurício, que saiu do banco de reservas, para garantir os três pontos fora de casa.

– Disse aos jogadores que iriam sofrer, assim como em Fortaleza. Aqui seria procurar o ar para respirar. Eu subi escada e estou cansado, imagina os jogadores. Já viemos e perdemos (na casa do Bolívar). O Palmeiras sempre deu as melhores condições para estar perto da vitória. O segredo hoje foram duas coisas: sacrifício, esforço dos atletas e inteligência tática dos jogadores – comentou.

continua após a publicidade

Ao comentar o calendário, Abel Ferreira voltou a questionar o alto número de lesões no futebol brasileiro e revelou um pacto que fez consigo mesmo para a temporada 2025.

– Agora temos dois dias de descanso até o próximo jogo. Isso arrebenta nossa equipe é o motivo de tantas lesões no futebol brasileiro. Agora é rezar ao nosso Senhor, esse é o pacto que eu tenho, para que ninguém se lesione – completou.

continua após a publicidade

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, durante partida da Libertadores (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Outros respostas de Abel Ferreira

Sequência de vitórias

– Se me permite, tenho que pôr gelo na imprensa, porque os mesmos que vão elogiar agora são os mesmos que nos rasgaram no Paulista e ainda fomos à final. Nossa força é que sabemos o que fizemos dentro. E tudo leva tempo. Mesmo com os lesionados, fizemos o Paulistão sem nenhum reforço e fomos muito bem.

Opinião da imprensa

– Temos jogadores lesionados, fomos extremamente criticados e agora somos elogiados. Não leiam o que escrevem, agora vão encher nosso ego. É um perigo que massageiam o ego. Não leiam, foram os mesmos que nos rasgaram. Calma. Não éramos o que falavam antes e não somos os melhores agora. Temo muito a corrigir.