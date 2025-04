Ríos vai à loucura com atuação de Flaco López em vitória do Palmeiras: ‘Ronaldo Fenômeno’

Preservado pela comissão técnica do Palmeiras na vitória sobre o Bolívar, em La Paz, Richard Ríos foi à loucura com a atuação de Flaco López, autor do primeiro gol da partida no estádio Hernando Siles.

Nas redes sociais, o colombiano reagiu a uma publicação do clube com a foto do atacante e aproveitou para compará-lo a ninguém menos que Ronaldo Fenômeno.

- Por que estão postando foto do Ronaldo Fenômeno? - escreveu Richard Ríos em publicação do Verdão nos Instagram.

Apesar das contratações feitas pela diretoria alviverde, que reforçou o setor ofensivo na última janela com Vitor Roque, Paulinho e Facundo Torres, Flaco López soube aproveitar a rotação proposta por Abel Ferreira, além dos problemas físicos de alguns companheiros, para retomar espaço entre os titulares e decidir jogos pelo Verdão.

No duelo contra o Fortaleza, no Castelão, o atacante argentino marcou um dos gols da vitória por 2 a 1, resultado que fez o Palmeiras ultrapassar o Flamengo e assumir a liderança do Campeonato Brasileiro. Ao todo, Flaco já participou de 10 gols na temporada e é um dos artilheiros da equipe em 2025.

Richard Ríos comemorou a atuação de Flaco López em postagem do Palmeiras nas redes sociais (Foto: Reprodução)

Palmeiras engata sétima vitória consecutiva

Desde o empate sem gols com o Botafogo, na estreia do Brasileirão, o Palmeiras emendou sete vitórias consecutivas, sua melhor sequência desde 2023. A equipe lidera tanto o Campeonato Brasileiro quanto o Grupo G da Conmebol Libertadores, com 100% de aproveitamento na competição continental.

O Verdão volta a campo pelo torneio sul-americano no dia 7 de maio, quando visita o Cerro Porteño, no Paraguai. Se vencer, o time comandado por Abel Ferreira garantirá vaga nas oitavas de final.