Estêvão atualiza quadro médico após pedir substituição em vitória do Palmeiras

Estêvão tranquilizou os torcedores após a vitória do Palmeiras por 3 a 2 sobre o Bolívar, fora de casa, resultado que levou o Verdão aos nove pontos e ampliou a vantagem na liderança do Grupo G da Conmebol Libertadores.

Questionado sobre uma possível lesão, o atacante revelou que sentiu os efeitos da altitude de La Paz ainda no intervalo da partida. Segundo ele, após alguns minutos no segundo tempo, já não tinha mais condições físicas de continuar em campo e precisou ser substituído.

- No intervalo eu já me senti meio mal. Demorei um pouco para acostumar e infelizmente não consegui continuar. Foi questão mesmo da altitude. Aqui é surreal - comentou o camisa 41 em entrevista à Paramount+.

Aniversariante do dia, Estêvão foi o responsável por marcar o segundo gol do Verdão na partida, nos minutos finais do primeiro tempo. Já negociado com o Chelsea, o atacante está liberado para reforçar a equipe inglesa assim que atingir a maioridade, mas a transferência será oficializada apenas em julho, mês que marca o fim do Mundial de Clubes.

Estêvão marcou o segundo gol do Palmeiras na vitória sobre o Bolívar (foto: ERNESTO BENAVIDES / AFP)

Palmeiras segue perfeito na Libertadores

O Palmeiras suportou a altitude de La Paz, venceu o Bolívar e chegou aos nove pontos em três rodadas. Com 100% de aproveitamento na competição continental, o Verdão pode confirmar a classificação às oitavas de final caso vença o Cerro Porteño, no Paraguai, no próximo compromisso.

Apesar de abrir 2 a 0 e dominar o primeiro tempo, a equipe comandada por Abel Ferreira viu o adversário reagir e empatar o jogo com dois gols de Fábio Gomes. Maurício, porém, saiu do banco e, aos 28 minutos da etapa final, recolocou o Verdão em vantagem no placar.