Abel comenta sobre mudanças na escalação do Palmeiras e atualiza condição de Paulinho

NOVA JERSEY (EUA) - Mesmo enfrentando problemas técnicos no voo entre Greensboro e Nova Jersey, Abel Ferreira concedeu entrevista coletiva e comentou sobre possíveis alterações na escalação do Palmeiras para o duelo contra o Al Ahly, na próxima quinta-feira (19), pela segunda rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes.

+ Atraso no voo faz Palmeiras mudar programação antes de encarar o Al Ahly no Mundial

Na visão do treinador, o Palmeiras precisa manter uma identidade física, mas também adaptar suas ações conforme o adversário. Para exemplificar as mudanças pontuais, ele citou Guardiola, técnico do Manchester City.

- Eu não repito muitas vezes a equipe porque acho que não devo. Quero atacar, quero defender, quero tentar surpreender os adversários com pequenas nuances estratégicas. Por exemplo, até hoje você vê o Guardiola jogando, e ele já está no City há sete ou oito anos, com aquela dinâmica de saída 3-2. Pode ser com zagueiro, pode ser com lateral, mas é uma dinâmica que se mantém como uma marca dele. Ele não muda muito, mas existem mudanças estratégicas que têm a ver com as características dos jogadores. Se eu coloco um canhoto pela direita ou um destro pela esquerda, isso é função do treinador. A gente não joga sempre contra os mesmos, e também penso em como potencializar as características dos nossos jogadores com base na estratégia defensiva do adversário - comentou o treinador.

Na sequência, Abel voltou a comentar sobre as condições físicas de Paulinho, que realiza um trabalho individualizado de preparação após ter passado por uma cirurgia na perna em dezembro do ano passado.

De forma direta, o português afirmou que não pode contar com o atacante por mais de 30 minutos em campo, ao mesmo tempo em que ressaltou a importância do jogador, segunda maior contratação da história do clube.

- Em relação ao Paulinho, eu não posso usá-lo por mais de 30 minutos e não vou falar muito mais do que isso. Quando entra, ele nos ajuda muito, e enquanto pudermos utilizá-lo por esses 30 minutos, vamos utilizá-lo. Cabe a mim decidir quando e como colocá-lo em campo. Sem dúvida nenhuma, é um jogador que poderia nos ajudar por mais tempo, mas infelizmente, pelas condições dele, isso não está sendo possível - completou.

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, concedeu entrevista coletiva na tarde desta quarta-feira (18) (Foto: Vitor Palhares/Lance!)

Calendário do Palmeiras no Mundial

O Palmeiras volta a campo na próxima quinta-feira (19), quando encara o Al Ahly, do Egito, a partir das 13h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

Com um ponto conquistado, o Verdão ocupa a terceira colocação devido aos critérios de desempate e precisa de uma vitória simples para entrar na zona de classificação para as oitavas de final da competição.