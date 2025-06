Atraso no voo faz Palmeiras mudar programação antes de encarar o Al Ahly no Mundial

NOVA JERSEY (EUA) - Um atraso no voo do Palmeiras de Greensboro, na Carolina do Norte, para Nova Jersey, onde o time vai enfrentar o Al Ahly, às 13h (de Brasília), pelo Mundial de Clubes da Fifa, fez com que o clube precisasse fazer algumas mudanças em relação à programação para esta quarta-feira (18), nos Estados Unidos.

continua após a publicidade

➡️ Palmeiras x Al Ahly: onde assistir, horário e prováveis escalações

A delegação alviverde viajaria às 14h30 (horário local, 15h30 no horário de Brasília) desta quarta, mas por conta do tráfego aéreo no destino final houve um atraso de 1h30 no embarque. Com isso, o clube inicialmente informou que cancelaria as entrevistas de zona mista com os jogadores no MetLife Stadium "a fim de atenuar o desgaste dos atletas".

Em razão do atraso, os jogadores permaneceram dentro do avião por mais de 1h30 antes de a decolagem ser autorizada, o clube preferiu resgardar os atletas, mas, depois mudou novamente a programação para que o protocolo da Fifa fosse cumprido. Então, os garotos Benedetti, Thalys e Luighi foram escolhidos para falar com a imprensa presente no estádio.

continua após a publicidade

Contudo, a entrevista coletiva com o técnico Abel Ferreira foi mantida, mas será realizada com atraso.

Cabe ressaltar que a equipe alviverde já havia sofrido com o mesmo problema de atraso no retorno a Greensboro, após o empate diante do Porto-POR, o que fez com que a delegação chegasse ao hotel por volta de 3h da manhã.

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Agenda de jogos do Palmeiras e onde assistir

2ª Rodada – 19 de junho (quinta-feira):

Jogo: Palmeiras x Al Ahly

Horário: 13h (de Brasília)

Local: MetLife Stadium, East Rutherford

Onde assistir: Globo, SporTV, CazéTV (YouTube) e DAZN

3ª Rodada – 23 de junho (segunda-feira):

Jogo: Inter Miami x Palmeiras

Horário: 22h (de Brasília)

Local: Hard Rock Stadium, Miami Gardens

Onde assistir: Globo, SporTV, CazéTV (YouTube) e DAZN