Ríos, Giay… Palmeiras trabalha para evitar assédio europeu na janela pós Mundial

NOVA JERSEY (EUA) - O Palmeiras sabe que seus principais ativos estarão em evidencia durante a disputa do Mundial de Clubes e trabalha nos bastidores para manter, ou ao menos fazer jogo duro nas negociações, após o término da competição continental.

Nomes como os de Richard Ríos e Giay foram ligados recentemente ao futebol europeu, que terá nova janela de transferências a partir da metade de julho. A dupla do Palmeiras se encaixa nos requisitos exigidos pelos principais clubes europeus: capacidade de render de forma imediata, projeção internacional e potencial de revenda devido à idade.

Ciente do interesse externo, a presidente Leila Pereira se apoia na saúde financeira do clube, aliada aos contratos de longo prazo, para ter maior poder de negociação nas tratativas — como no caso de Vitor Reis, vendido ao Manchester City por 37 milhões de euros fixos, tornando-se o zagueiro mais caro da história do futebol brasileiro.

— Todo ano e toda janela nossos atletas e profissionais recebem interesses. Em todas as janelas. Eu fico muito feliz em participar desta Copa do Mundo porque valoriza o trabalho de todos nós. Eu não tenho receio nenhum a assédio a atletas ou treinador, porque no Palmeiras o contrato tem validade. Todos têm contrato e aqui como o clube honra seus compromissos, os atletas também precisam. Para ser negociado, precisa do interesse do atleta, do Palmeiras e algum interessado. Se não tiver interesse de alguma parte, o negócio não sai — afirmou a mandatária.

Leila Pereira, presidente do Palmeiras, apresentando o troféu do Mundial de Clubes 2025 (Foto: Divulgação/FIFA)

Richard Ríos valorizado

Richard Ríos foi um dos destaques da seleção da Colômbia na Copa América de 2024, quando a equipe perdeu a final para a Argentina por 1 a 0. Desde então, o nome do jogador passou a ser monitorado por clubes do exterior, mas o Palmeiras recusou abrir negociação para manter um elenco competitivo na temporada, conforme promessa da presidente Leila Pereira.

— Já chegou uma proposta de 25 ou 30 milhões de euros pelo Ríos, que a nossa presidente não vendeu, e bem, porque não podemos vender os nossos jogadores. Sabemos quando vamos comprar jogadores quantos nos custam — afirmou Abel Ferreira em entrevista no início do ano.

No Palmeiras desde 2023, Richard Ríos rapidamente se firmou como titular na equipe de Abel Ferreira. Em sua temporada de estreia, disputou 53 partidas, com três gols e uma assistência. No ano seguinte, somou nove participações em gols, em 49 jogos.

Já em 2025, o colombiano alcançou sua temporada com mais gols pelo Alviverde ainda em maio — e tem a possibilidade de ampliar os números, já que o Palmeiras segue vivo em todas as competições do calendário.

Titular no último domingo (15), Ríos foi um dos destaques do empate sem gols entre Palmeiras e Porto, sendo substituído pelo atacante Paulinho na metade do segundo tempo.