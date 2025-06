Embaixada, invasão e torcida: Palmeiras mantém clima de Copa do Mundo em NY

A torcida do Palmeiras é a grande responsável por manter o mínimo clima de Mundial de Clubes em Nova York, cidade pouco conhecida por seu vínculo com o futebol. Pelas ruas, são raras as referências ao torneio — alguns banners e placares virtuais —, mas uma chama a atenção de quem passa: o verde e branco.

continua após a publicidade

+ Leila avalia impacto do Mundial no futuro de Abel e na manutenção do elenco

Por diferentes pontos da cidade, é possível encontrar camisas, bandeiras, grupos de torcedores e até mesmo locais reservados especificamente para acompanhar o Palmeiras, como o Legends Bar, localizado na Sexta Avenida, próximo à Times Square.

A invasão palmeirense em Nova York vem sendo planejada desde o ano passado, em conjunto com embaixadas do clube espalhadas pelo planeta. O economista Adriano Branco, nos Estados Unidos desde maio de 2023, é um dos principais responsáveis pela organização.

continua após a publicidade

— Acho que, pelo menos desde o ano passado, a gente já vem se organizando para fazer essa festa para todos os palmeirenses que estão vindo. Na verdade, isso é a união de todos os palmeirenses, todas as torcidas, consulados, se uniram para apoiar o Palmeiras. Interesse em beisebol, futebol americano, basquete… tem muitos esportes, na verdade, que o americano se interessa. E o futebol acaba nem sendo uma prioridade para eles. Aqui nos Estados Unidos, por incrível que pareça, o feminino é muito mais forte do que o masculino. Os americanos aqui estão chocados com a quantidade de gente vestida de verde, com tanto palmeirense e com a paixão que o torcedor tem pelo Palmeiras — comentou Adriano sobre o clima de festa na cidade.

Torcedores do Palmeiras se reunem em bar antes de partida contra o Porto, pela estreia da equipe no Mundial (Foto: Vitor Palhares/Lance!)

Antes da partida de estreia diante do Porto, a torcida do Palmeiras invadiu o American Dream, shopping localizado ao lado do MetLife Stadium, transformando o local em uma extensão do bairro de Perdizes. Já dentro do estádio, domínio absoluto dos alviverdes entre os mais de 46 mil espectadores.

continua após a publicidade

O fator torcida, como analisado por Abel Ferreira, dirigentes e jogadores, é fundamental para as aspirações do time no Mundial de Clubes. E, com isso, o Palmeiras larga em vantagem, uma vez que foi a equipe brasileira com maior presença de público: seja total ou em percetual de ocupação das arquibancadas, na estreia do torneio.

— Sendo bem sincero, a maioria nem sabe o que está acontecendo no campeonato, tá? Em Nova York, talvez porque o Palmeiras está causando, o jeito do time está causando, muita gente está até se perguntando o que está acontecendo, por que tem tanto palmeirense, tanta gente de verde. No meu trabalho, o pessoal vem falar comigo, dizendo que viu no jornal a repercussão da torcida na Times Square. Então, acho que se a ideia da FIFA era fazer os americanos se interessarem mais pelo futebol, o palmeirense está contribuindo muito para isso — completou.

Provocação de torcedores do Palmeiras contra o Corinthians em Nova York (Foto: Vitor Palhares/Lance!)

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Importância da torcida do Palmeiras longe do Brasil

A vontade de ter uma "casa" para assistir aos jogos do Palmeiras no exterior foi fundamental para a criação da Palmeiras NY, uma das embaixadas do clube nos Estados Unidos. Agora estabelecida, a sede atua como ponto de conexão para os torcedores na costa leste do país e foi essencial para reunir os palmeirenses antes da estreia.

O apoio internacional ao Palmeiras já foi fundamental na conquista de títulos recentemente. No fim de 2021, mesmo em número menor, torcedores alviverdes levaram vantagem em relação aos flamenguistas na final da Libertadores, em Montevidéu, sendo fator preponderante para a equipe marcar na prorrogação com Deyverson e conquistar seu terceiro título continental.

— Quem estava em Montevidéu (final da Libertadores contra o Flamengo) viu como a união dos palmeirenses pode ser decisiva para um jogo, pode fazer a gente levantar uma taça. Na minha opinião, se o Palmeiras tem alguma chance de levar esse Mundial, vai ter que ser na mesma pegada que foi em Montevidéu. A gente vai ter que estar lá, apoiando o time a todo momento. Se o placar estiver desfavorável, continua acreditando. Cabeça fria, coração quente, todos somos um e a gente precisa levar o Palmeiras o mais longe possível nesse campeonato — comentou.

Adriano Branco, presidente da Palmeiras NY (Foto: Vitor Palhares/Lance!)

Empatado com um ponto junto aos demais integrantes do grupo A, o Palmeiras busca a vitória contra o Al Ahly na próxima quinta-feira para encaminhar a classificação às oitavas de final da competição e terá, novamente, o apoio de sua torcida no MetLife Stadium.