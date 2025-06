Técnico do Al Ahly elogia estilo de jogo do Palmeiras e compara Estêvão a Messi

Palmeiras e Al Ahly se enfrentam nesta quinta-feira (19), no MetLife Stadium, às 13h (de Brasília), pela segunda rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes da Fifa. O técnico do clube egípcio, José Riveiro não poupou elogios ao time paulista durante entrevista coletiva realizada nesta quarta. Para o comandante, o longo tempo em que a equipe atua em conjunto faz toda diferença para os bons resultados apresentados nos últimos anos.

- O Palmeiras é um time top. Antes de tudo, é muito bem treinado, com uma comissão técnica que está lá há muito tempo, e você pode ver as consequências disso. Eles têm muitos jogadores de qualidade, uma boa estrutura tática, jogam juntos muitas vezes por ano e estão acostumados a esse tipo de grandes torneios. Será um jogo muito difícil, mas temos a intenção de dificultar as coisas para eles. Estamos ansiosos para que chegue a hora da partida - afirmou o treinador.

O longo período da delegação alviverde, segundo Riveiro, faz com que o time consiga responder a qualquer situação de jogo e, portanto, esse é o principal ponto forte da equipe de Abel Ferreira.

- Creio que eles já estão acima das 350 partidas juntos com o mesmo treinador e a mesma comissão. Isso faz com que a gente enfrente uma equipe que sabe muito bem como responder a qualquer situação, porque eles já passaram por tudo juntos. Creio que essa é a principal fortaleza deles. É uma equipe que é capaz de se adaptar muito rápido a qualquer situação, como vimos no outro dia contra o Porto. O Palmeiras é um time que a gente já viu fazendo muitas coisas diferentes - continuou.

Riveiro afirmou que o Palmeiras é um time muito agressivo na defesa e também é capaz de pressionar alto durante grande parte do jogo, o que torna o time brasileiro um adversário muito difícil de enfrentar.

- É muito difícil jogar bem contra o Palmeiras, é muito difícil estar cômodo em campo contra eles. É um time que, através de diferentes estruturas de jogo, é capaz de gerar muitas vantagens para progredir em campo. Quando eles encontram as jogadas, são uma equipe muito vertical e que chega muito rápido, além de poderem causar dano em jogadas pelas laterais, porque possuem ótimos cruzadores de bolas e chegam com muita gente na área - elogiou.

Técnico compara Estêvão, do Palmeiras, a Messi

- Outro ponto de destaque é que eles têm ótimos meio-campistas, além da ótima participação do Estêvão, que é um jogador diferencial. Às vezes, com tipos de jogadores como o Estêvão, é igual ao que vivemos na semana passada com o Messi, pois também se trata de tentar cortar as vias em que eles geralmente conseguem receber a bola em boa situação - explicou o técnico do Al Ahly.

