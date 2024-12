Abel comenta futuros de Dudu e Rony no Palmeiras: ‘Ninguém vai embora se não quiser’

Técnico do Palmeiras, Abel Ferreira evitou comentar sobre possíveis saídas de jogadores, como os atacantes Dudu e Rony, que não atuaram em Belo Horizonte, ao final da temporada. Em entrevista após a vitória de virada sobre o Cruzeiro por 2 a 1, nessa quarta-feira (4), o treinador afirmou que os atletas com contrato vigente só deixarão o clube por escolha própria.

– Em relação ao resto, sim, o planejamento está feito e, no devido tempo, vocês irão saber. Os jogadores todos têm contrato, ninguém vai embora se não quiser. Tanto faz qualquer um dos jogadores que vocês (mídia) falam. Mais do que falar nisso (possíveis saídas de jogadores), é falar da nossa entrega, qualidade, da nossa resiliência e da qualidade do jogo de hoje – afirmou Abel.

O contrato do camisa 7 com o Palmeiras é válido até o fim de 2025. O de Rony, por sua vez, vai até dezembro de 2026, com mais duas temporadas restantes.

Titular nos últimos quatro compromissos do Verdão na competição, Rony foi barrado pelo técnico Abel Ferreira, que optou pela presença de Flaco López no comando de ataque. Na visão do treinador, nenhum dos dois vive um "momento muito inspirado", apesar de o Palmeiras ser o clube com mais gols na competição (60).

– Centroavante tem a ver com o momento de cada um. Nenhum vive um momento muito inspirado em fazer gols. O que me custa? Custa sermos a equipe com mais gols no campeonato, chegarmos mais vezes no último terço e a função do treinador e fazer chegar mais vezes – explicou o treinador.

Rony, atacante do Palmeiras (Foto: Mateus Bonomi/AGIF)

Último compromisso do Palmeiras no Brasileirão

Após vencer o Cruzeiro por 2 a 1 em Belo Horizonte, o Palmeiras encerra sua participação no Campeonato Brasileiro contra o Fluminense, no próximo domingo (8), às 16h (de Brasília), no Allianz Parque.

Com 73 pontos, a equipe comandada por Abel Ferreira permanece três atrás do Botafogo, líder da competição. Para conquistar o tricampeonato da competição, o Verdão precisa vencer o Fluminense e torcer para uma derrota do Glorioso, no Rio de Janeiro, contra o São Paulo.