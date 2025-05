Abel comemora resiliência de Vitor Roque e manda recado para elenco do Palmeiras: ‘Pés no chão’

O Palmeiras venceu o Cerro Porteño e garantiu, de forma antecipada, a classificação às oitavas de final da Libertadores. Questionado sobre a atuação de Vitor Roque, Abel Ferreira comemorou a resiliência do atacante, que marcou nos minutos finais após desperdiçar uma chance clara.

continua após a publicidade

+ Vitor Roque desabafa após gol perdido e classificação do Palmeiras: ‘Deu uma balançada’

– O exemplo do que é resiliência de um jogador: Vitor Roque. Em uma imagem, eu falhar um gol que todos estavam esperando que não falhasse, que toda gente criticou, e como dou resposta a adversidade? Ele lutou e fez um golaço, sozinho, com capacidade física, força, técnica – afirmou o português.

Apesar de ter a vaga assegurada, Abel afirmou que não irá "tirar o pé do acelerador", em um recado que pode indicar que o treinador utilizará força máxima no próximos compromissos da equipe, independente da competição.

continua após a publicidade

– Não dá pra tirar o pé do acelerador. É continuar a preparar, rodar quem temos que resolver rodar e continuar nesta. Queremos continuar com hábito de ganhar. Isso que vamos continuar a fazer independentemente se já passamos ou não –completou.

Com a derrota do Bolívar para o Sporting Cristal, o Palmeiras assegurou também a liderança do grupo G e agora luta para garantir a melhor campanha na fase de grupos da Libertadores.

continua após a publicidade

Abel Ferreira durante partida do Palmeiras (Foto: Fabio Giannelli/AGIF)

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Veja outras respostas de Abel Ferreira

Desempenho do Palmeiras

– Acho que entramos muito bem no jogo, criamos oportunidades, fizemos um gol, podíamos mesmo na primeira parte vir com um placar mais alargado. Acho que conseguimos sem bola tapar os caminhos do Cerro Porteño. Na minha opinião, um bom jogo da nossa equipe.

Sequência da equipe na temporada

– Pés no chão, porque toda gente agora vai massagear o ego. Equilíbrio tem que vir do treinador, da presidente, dos capitães, não ganhamos nada, há muito jogo pela frente.