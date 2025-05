Vitor Roque desabafa após gol perdido e classificação do Palmeiras: ‘Deu uma balançada’

Vitor Roque viveu uma noite de altos e baixos na vitória do Palmeiras por 2 a 0 sobre o Cerro Porteño, fora de casa, em duelo válido pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores.

continua após a publicidade

+ Melhores momentos: Palmeiras vence Cerro com golaço de Estêvão e vai às oitavas da Libertadores

Após perder uma chance inacreditável, cara a cara com o goleiro adversário, o camisa 9 se redimiu nos minutos finais: em jogada individual, driblou a zaga rival e marcou o segundo do Verdão no confronto, que garantiu a classificação antecipada às oitavas de final da competição continental.

— Depois de ter perdido o gol, deu uma balançada... Mas a vida de atacante é assim. Às vezes, vou perder o mais fácil e marcar o mais difícil (gol), como foi. Estou muito feliz pela vitória, que foi o mais importante nessa noite — afirmou o camisa 9.

continua após a publicidade

Contratação mais cara da história do Palmeiras, Vitor Roque chegou com status de titular à Academia de Futebol e não precisou de período de adaptação para ganhar minutos em campo e conquistar uma vaga no time principal.

Desde que desembarcou no Brasil, o atacante disputou 14 partidas com a camisa alviverde, sendo 11 como titular, e marcou dois gols.

Vitor Roque durante partida do Palmeiras contra o Cerro Porteño (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

+ Santos fecha acordo com Palmeiras e mandará jogo do Brasileirão no Allianz Parque

Palmeiras segue invicto na Libertadores

Com a vitória sobre o Cerro Porteño, fora de casa, o Palmeiras chegou à quarta vitória consecutiva na atual edição da Copa Libertadores e garantiu, de forma antecipada, a classificação às oitavas de final.

continua após a publicidade

Esta, inclusive, é a nona vez consecutiva que a equipe paulista se classifica para o mata-mata da competição continental.

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras