Estêvão exalta sequência do Palmeiras na Libertadores: ‘Objetivo que a gente buscava’

Principal destaque da vitória do Palmeiras sobre o Cerro Porteño por 2 a 0, Estêvão comemorou o resultada no Paraguai, que garantiu classificação antecipada ao clube paulista para as oitavas de final da Libertadores.

Apesar de demonstrar felicidade com o resultado, o camisa 41 pediu pés no chão ao elenco, que ainda tem dois compromissos no Allianz Parque para encerrar a primeira fase.

— Foi a competência de finalizar. Tivemos poucas oportunidades e conseguimos aproveitar. O objetivo que a gente buscava desde o começo do campeonato, graças a Deus, a gente conseguiu (classificação). Agora seguimos firmes, porque sabemos que ainda temos dois jogos para buscar a vitória — completou.

— Acho que a nossa competência fora de casa é muito boa. Junta a experiência dos mais velhos com as pernas dos mais novos. É um grupo muito unido, que sabe passar por dificuldades, sabe se ajustar às dificuldades do jogo e ser eficiente. Estamos em uma sequência muito boa e conseguimos a vitória — completou.

Com o resultado, o Verdão mantém os 100% de aproveitamento na fase de grupos da competição continental e agora briga pela melhor campanha geral, visando garantir a vantagem de decidir os mata-matas em casa.

Estêvão comemora gol marcado pelo Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Palmeiras muda a chave após se classificar

Com a classificação às oitavas de final da Libertadores garantida, o Palmeiras volta a campo no próximo domingo, quando encara o São Paulo, na Arena Barueri, em partida válida pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro.

Com 16 pontos, a equipe comandada por Abel Ferreira divide a liderança com o Red Bull Bragantino, mas leva vantagem nos critérios de desempate — cinco gols de saldo contra quatro do Massa Bruta.