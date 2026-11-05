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Abel aponta Flamengo favorito no Brasileirão e pede atenção ao Palmeiras: 'Pé no acelerador'

Alviverde voltou a reduzir para três pontos a distância em relação ao rival, mas não depende apenas das próprias forças para conquistar o título

PorVitor PalharesSão Paulo (SP)
05/11/2026 22:45
Atualizado há 0 minutos
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Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, em coletiva de imprensa, diante de painel com logos de patrocinadores.
Abel Ferreira, técnico do Palmeiras (Foto: Vitor Palhares/Lance!)

O Palmeiras goleou o Remo por 6 a 1 na noite desta quinta-feira (5), mas segue atrás do Flamengo na classificação do Campeonato Brasileiro. Após a partida, Abel Ferreira destacou a força do rival na disputa pelo título, que terá um capítulo decisivo no confronto direto entre as equipes, marcado para a 36ª rodada.

+ Palmeiras atropela o Remo e aplica a maior goleada desta edição do Brasileirão

A diferença entre paulistas e cariocas é de três pontos, restando quatro rodadas para o fim do Campeonato Brasileiro. Antes do confronto direto, o Alviverde ainda terá compromisso pela semifinal da Copa do Brasil, seguido de duelo com o Cruzeiro, fora de casa.

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- Primeiro dizer que temos um rival fantástico nessa competição, o Flamengo tem sido muito consistente, e a prova disso é que estamos atrás deles. Mesmo ganhando aqui, continuamos a depender deles. Tem tudo e mais alguma coisa pra ganhar - afirmou Abel Ferreira.

Mesmo diante da dificuldade imposta pelo Rubro-Negro, que depende apenas de si para conquistar o Brasileirão, Abel Ferreira entende que é hora de "colocar o pé no acelerador", sem abrir mão de nenhuma das três frentes que restam ao Palmeiras na temporada.

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- Acho que não há outra forma de me preparar para os próximos jogos (Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão) a não ser meter o pé no acelerador - destacou.

Por fim, Abel Ferreira destacou a capacidade da equipe de aliar eficiência e eficácia. O Palmeiras marcou seis gols diante do Remo, três deles nos primeiros 20 minutos, e encaminhou a vitória ainda na etapa inicial.

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- Acho que fomos eficientes e eficazes. Temos sido eficientes, mas nem sempre eficazes como contra o Santos. Mas fizemos um jogo seguro leve e fluido - completou.

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, em coletiva de imprensa diante de parede de patrocinadores.
Abel Ferreira, técnico do Palmeiras (Foto: Vitor Palhares/Lance!)

O Palmeiras volta a campo no próximo domingo, quando enfrenta o Vasco em São Januário, a partir das 17h (de Brasília). Após vencer o jogo de ida por 1 a 0, o Alviverde precisa apenas de um empate para garantir vaga na decisão da Copa do Brasil.

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