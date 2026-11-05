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Portal europeu rasga elogios a Abel antes de Palmeiras x Remo

Mesmo com vitória, o Verdão não assume a liderança

PorGabriel de Britto SilvaSão Paulo (SP)
05/11/2026 11:16
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Comandante é exaltado por imprensa europeia (Foto: Marcello Zambrana/AGIF/Folhapress)
Comandante é exaltado por imprensa europeia (Foto: Marcello Zambrana/AGIF/Folhapress)

Às vésperas do confronto entre Palmeiras e Remo, marcado para acontecer nesta quinta-feira (5), às 19h30 (de Brasília), no Nubank Parque, o portal português A Bola exaltou o grande histórico de Abel Ferreira no comando alviverde.

Antes do confronto importante da 34° rodada, o jornal europeu afirmou que Abel "É português, o treinador com mais vitórias no mundo". Em caso de vitória no confronto de hoje, o Palmeiras diminui a distância para o Flamengo, líder do Brasileirão, em três pontos.

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Jornal exalta números de Abel Ferreira no Palmeiras

Portal europeu exalta desempenho de Abel Ferreira no comando do Palmeiras (Foto: Reprodução)
Portal europeu exalta desempenho de Abel Ferreira no comando do Palmeiras (Foto: Reprodução)

Como o Verdão chega para o confronto

➡️Palmeiras liga alerta para paraguaios, se movimenta nos bastidores e teme baixas no Brasileirão

Texto de Vitor Palhares

A expectativa é que alguns jogadores sejam preservados pela comissão técnica. Entre os atletas com maior desgaste físico estão Piquerez, Flaco López e Jhon Arias, considerados titulares absolutos da equipe.

Vitor Roque, por sua vez, ganhou minutos nos dois últimos compromissos do Palmeiras, contra Santos e Vasco, e deve voltar ao time titular. A última vez que o camisa 9 iniciou uma partida foi na goleada sobre o Corinthians, em 11 de outubro.

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Os atacantes Ramón Sosa e Paulinho seguem como desfalques. O paraguaio iniciou o processo de transição para o gramado, mas ainda não está liberado para treinar com o restante do elenco. Já Paulinho, camisa 10 da equipe, se recupera de um trauma na panturrilha e tem previsão de retorno mais distante. Jefté, suspenso preventivamente após testar positivo em exame antidoping, completa a lista de ausências.

O Palmeiras viu o Flamengo abrir seis pontos de vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro após a vitória sobre o Grêmio. Por isso, a equipe alviverde precisa vencer no Nubank Parque para seguir na perseguição ao rival na briga pelo título. Os dois clubes ainda se enfrentam diretamente na 36ª rodada, em São Paulo.

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Giay, Barboza, Luis Pacheco, Mauricio, Arias e Flaco López entram em campo pendurados e podem desfalcar o Palmeiras na próxima rodada caso recebam cartão amarelo.

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