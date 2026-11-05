Logo do Lance! branca com exclamação amarela

'Avanti 2026': Palmeiras apresenta nova camisa com conceito inédito em homenagem à torcida

Estreia do novo uniforme será contra o Remo, nesta quinta-feira (5), pela 34ª rodada do Brasileirão

PorVitor PalharesSão Paulo (SP)
05/11/2026 10:42
Favorite o Lance! no Google
Jogador com uniforme verde do Palmeiras, punho fechado sobre o peito, antebraço tatuado.
Foto: Divulgação

O Palmeiras e a PUMA lançaram a camisa Avanti 2026, novo uniforme desenvolvido para homenagear os sócios-torcedores do clube. A peça será utilizada pela primeira vez nesta quinta-feira (5), no confronto com o Remo, às 19h30, no Nubank Parque, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.

➡️Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

O lançamento apresenta um conceito inédito na história do Verdão: o All Green. A proposta coloca o verde como protagonista em toda a camisa e busca representar a identidade palmeirense e a conexão entre o clube e sua torcida, independentemente de onde os torcedores estejam.

continua após a publicidade
Três integrantes da equipe do Palmeiras posam no vestiário com camisetas verdes.
Nova camisa do Palmeiras com a PUMA irá homenagear sócios-torcedores (Foto: Divulgação)

Na parte visual, o uniforme conta com uma arte exclusiva em relevo na região frontal. O escudo do Palmeiras e o logo da PUMA aparecem em TPU brilhante, enquanto a tecnologia Drycell, utilizada na confecção da peça, tem como objetivo auxiliar no controle da umidade durante o uso.

Texto neon verde costurado em tecido verde escuro, legível: POWER.
Detalhes da nova camisa do Palmeiras que faz homenagem ao torcedor (Foto: Divulgação)

Diferentemente dos uniformes convencionais comercializados pelo clube, a camisa Avanti 2026 será disponibilizada exclusivamente para sócios do programa Avanti. O modelo terá versão única, na configuração Jogador, com tamanhos do PP ao 2XL.

continua após a publicidade

O produto será vendido por R$ 599,99, tanto no site Palmeiras Store quanto nas lojas físicas da marca. A estreia diante do Remo marca o primeiro momento em que o novo uniforme estará em campo em uma partida oficial do Palmeiras.

Camiseta verde escura com padrão geométrico, logo da Puma à esquerda e brasão circular com estrela à direita
Avanti 2026 é a nova camisa do Palmeiras (Foto: Divulgação)
Tudo sobre
Sugerida para você!
O técnico Abel Ferreira durante treinamento, na Academia de Futebol. (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Palmeiras

Abel sofre com desgaste e lesões e modificará escalação do Palmeiras

Há 30 minutos
Elenco do Flamengo comemorando gol

Fora de Campo

Torcida do Palmeiras reage à vitória do Flamengo no Brasileirão: 'Inacreditável'

Há 3 horas
Marcos Antônio durante confronto na Sul-Americana (Foto: Rubens Chiri e Paulo Pinto/Saopaulofc.net)

Palmeiras

São Paulo: Dorival não sabe se Marcos Antônio volta a jogar em 2026

Há 4 horas
Palmeiras x Remo: jogadores disputam a bola em campo de futebol, com torcedores ao fundo.

Fora de Campo

Inteligência artificial crava placar de Palmeiras x Remo pelo Brasileirão

Há 4 horas
Gustavo Gómez chuta a bola na vitória do Palmeiras sobre o São Paulo

Palmeiras

Palmeiras liga alerta para paraguaios, se movimenta nos bastidores e teme baixas no Brasileirão

Há 5 horas
Brasileirão Série A 2026 - Palmeiras x Remo-PA

Onde Assistir

Palmeiras x Remo: onde assistir, horário e escalações

Há 14 horas
Mais LANCE!
(Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Abel Ferreira completa seis anos no Palmeiras e lidera ranking mundial de vitórias

Vitor Roque dribla Sosa no triunfo do Palmeiras sobre o Vasco

Clube inglês avalia oferta de R$ 308 milhões por Vitor Roque, do Palmeiras

Flaco Lopez comemora com Giay seu gol na vitória do Palmeiras sobre o Fluminense.

Torcida do Palmeiras reage às convocações de Flaco e Giay: 'Não tem'

Barboza (nº2, verde) e Adson (nº28, branco/preto) disputam a bola em partida de futebol

Torcida do Vasco reage à escolha de árbitro para semifinal contra o Palmeiras: 'Parabéns'

Ramon Abatti Abel

CBF define arbitragem dos jogos de volta das semifinais da Copa do Brasil

Treino do Palmeiras

Palmeiras se reapresenta e inicia preparação para enfrentar o Remo; veja provável escalação

Richard Ríos, volante do Palmeiras

Richard Ríos chega a São Paulo e fará parte da recuperação de lesão no Palmeiras

Flaco Lopez e Giay celbram um dos gols do Palmeiras sobre o Corinthians (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Flaco López e Giay, do Palmeiras, são convocados pela Seleção Argentina na última Data Fifa do ano

Flaco López e Marlon Freitas na vitória do Palmeiras sobre a LDU

Palmeiras tem 'oportunidade única' em sequência de decisões em Copas e no Brasileirão

andré rizek

André Rizek aponta erro de arbitragem em Palmeiras x Vasco: 'Grave'

Daronco foi duramente criticado pelo comentarista (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Mauro Cezar compara polêmica de Flamengo à de Palmeiras: 'Escândalo'

Raphael Veiga em aquecimento antes de jogo com o América (Foto: Reprodução América do México)

Veiga assiste à semi entre Palmeiras e Vasco em meio a provável retorno

Andrey Santos e Estêvão disputam a bola em Chelsea x Manchester United

Andrey Santos explica escolha pelo Vasco após negociações avançadas com o Palmeiras