'Avanti 2026': Palmeiras apresenta nova camisa com conceito inédito em homenagem à torcida
Estreia do novo uniforme será contra o Remo, nesta quinta-feira (5), pela 34ª rodada do Brasileirão
O Palmeiras e a PUMA lançaram a camisa Avanti 2026, novo uniforme desenvolvido para homenagear os sócios-torcedores do clube. A peça será utilizada pela primeira vez nesta quinta-feira (5), no confronto com o Remo, às 19h30, no Nubank Parque, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.
➡️Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras
O lançamento apresenta um conceito inédito na história do Verdão: o All Green. A proposta coloca o verde como protagonista em toda a camisa e busca representar a identidade palmeirense e a conexão entre o clube e sua torcida, independentemente de onde os torcedores estejam.
Na parte visual, o uniforme conta com uma arte exclusiva em relevo na região frontal. O escudo do Palmeiras e o logo da PUMA aparecem em TPU brilhante, enquanto a tecnologia Drycell, utilizada na confecção da peça, tem como objetivo auxiliar no controle da umidade durante o uso.
Diferentemente dos uniformes convencionais comercializados pelo clube, a camisa Avanti 2026 será disponibilizada exclusivamente para sócios do programa Avanti. O modelo terá versão única, na configuração Jogador, com tamanhos do PP ao 2XL.
O produto será vendido por R$ 599,99, tanto no site Palmeiras Store quanto nas lojas físicas da marca. A estreia diante do Remo marca o primeiro momento em que o novo uniforme estará em campo em uma partida oficial do Palmeiras.
Tudo sobre
Palmeiras
Abel sofre com desgaste e lesões e modificará escalação do PalmeirasHá 30 minutos
Fora de Campo
Torcida do Palmeiras reage à vitória do Flamengo no Brasileirão: 'Inacreditável'Há 3 horas
Palmeiras
São Paulo: Dorival não sabe se Marcos Antônio volta a jogar em 2026Há 4 horas
Fora de Campo
Inteligência artificial crava placar de Palmeiras x Remo pelo BrasileirãoHá 4 horas
Palmeiras
Palmeiras liga alerta para paraguaios, se movimenta nos bastidores e teme baixas no BrasileirãoHá 5 horas
Onde Assistir
Palmeiras x Remo: onde assistir, horário e escalaçõesHá 14 horas
Mais LANCE!