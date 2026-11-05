'Avanti 2026': Palmeiras apresenta nova camisa com conceito inédito em homenagem à torcida

O Palmeiras e a PUMA lançaram a camisa Avanti 2026, novo uniforme desenvolvido para homenagear os sócios-torcedores do clube. A peça será utilizada pela primeira vez nesta quinta-feira (5), no confronto com o Remo, às 19h30, no Nubank Parque, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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O lançamento apresenta um conceito inédito na história do Verdão: o All Green. A proposta coloca o verde como protagonista em toda a camisa e busca representar a identidade palmeirense e a conexão entre o clube e sua torcida, independentemente de onde os torcedores estejam.

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Nova camisa do Palmeiras com a PUMA irá homenagear sócios-torcedores (Foto: Divulgação)

Na parte visual, o uniforme conta com uma arte exclusiva em relevo na região frontal. O escudo do Palmeiras e o logo da PUMA aparecem em TPU brilhante, enquanto a tecnologia Drycell, utilizada na confecção da peça, tem como objetivo auxiliar no controle da umidade durante o uso.

Detalhes da nova camisa do Palmeiras que faz homenagem ao torcedor (Foto: Divulgação)

Diferentemente dos uniformes convencionais comercializados pelo clube, a camisa Avanti 2026 será disponibilizada exclusivamente para sócios do programa Avanti. O modelo terá versão única, na configuração Jogador, com tamanhos do PP ao 2XL.

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O produto será vendido por R$ 599,99, tanto no site Palmeiras Store quanto nas lojas físicas da marca. A estreia diante do Remo marca o primeiro momento em que o novo uniforme estará em campo em uma partida oficial do Palmeiras.