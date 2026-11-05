São Paulo: Dorival não sabe se Marcos Antônio volta a jogar em 2026
Meio-campista sofreu uma lesão no tornozelo direito e segue em tratamento; Dorival explicou o problema físico e admitiu não saber se o jogador voltará a atuar em 2026
Marcos Antônio não deve voltar a jogar pelo São Paulo nesta temporada. O meio-campista segue em tratamento de uma lesão no tornozelo direito, e a expectativa é que não tenha condições de atuar novamente em 2026. Dorival Jr. comentou a situação do jogador e admitiu que ainda não sabe se ele conseguirá retornar aos gramados neste ano.
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O problema físico se agravou ao longo das últimas partidas. Marcos Antônio sofreu uma pancada no tornozelo durante o confronto com o Santos e vinha atuando no sacrifício. Depois de receber um novo impacto contra o Mirassol, o meio-campista foi preservado e ficou fora dos compromissos diante do Bahia e do Corinthians.
Em entrevista coletiva, Dorival explicou que a lesão não foi provocada por um choque ou uma batida específica. Segundo o treinador, houve um desgaste que teria provocado uma lesão na região do ligamento. O técnico, porém, ressaltou que não sabe precisar a natureza do problema.
— O Marcos eu não sei falar direito. É uma lesão. Não foi um choque, uma batida, um rompimento, mas teve um desgaste que provocou, acho que um rompimento de um vaso, de alguma coisa assim no ligamento. E não estava conseguindo nem andar. Não sei se vai conseguir retornar (esse ano). O trabalho está sendo desenvolvido. Foi feita uma avaliação e acho que não houve necessidade de uma intervenção médica, então vamos fazer um tratamento convencional — explicou Dorival.
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Marcos Antônio segue em tratamento no São Paulo
O meio-campista passou por avaliação médica, mas, de acordo com Dorival, não houve necessidade de uma intervenção cirúrgica. A comissão técnica e o departamento médico optaram por seguir com o tratamento convencional, enquanto o jogador trabalha para se recuperar.
A ausência de Marcos Antônio representa uma baixa importante para o São Paulo na reta final do Campeonato Brasileiro. O volante vinha sendo utilizado com frequência por Dorival, mas as dores no tornozelo já haviam limitado sua participação nas últimas rodadas.
Com a possibilidade de não contar mais com o jogador nesta temporada, o treinador terá de buscar alternativas para o meio-campo nos compromissos restantes do Brasileirão.
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