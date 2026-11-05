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Veja gols em Palmeiras x Remo: Arias marca duas vezes e Maurício amplia

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (5), no Nubank Parque, pelo Campeonato Brasileiro

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
05/11/2026 19:37
Atualizado há 0 minutos
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Arias comemora gol marcado
Arias comemora gol marcado (Foto: Joca Duarte/Mochila Press/Gazeta Press) Mochila Press/Mochila Press

Palmeiras e Remo estão se enfrentando nesta quinta-feira (5), no Nubank Parque, em São Paulo, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. 

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Aos 3 minutos da primeira etapa, Arias abre o placar no Nubank Parque. O Palmeiras rouba a bola no campo de ataque, Andreas toca para Vitor Roque, que dá um leve toque e acaba ajeitando para o camisa 11, que dribla o goleiro e manda para o fundo do gol.

Veja o gol:

Aos 13 minutos da primeira etapa, Arias amplia para o Verdão. Mauricio encontra um belíssimo passe para Khellven, que chega cruzando rasteiro. O camisa 11 aparece livre e manda para o fundo do gol! 2 a 0 para o Palmeiras.

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Veja o segundo gol:

Aos 20 minutos da primeira etapa, Mauricio. Arias recebe de Vitor Roque e cruza na segunda trave. Marlon Freitas ajeita para o camisa 18, que bate cheio de estilo, perto do ângulo direito da meta do Remo. 3 a 0 para o Palmeiras em 20 minutos de jogo.

Veja o gol:

Aos 35 minutos da primeira etapa, virou goleada. Arias lança Mauricio cheio de estilo, e o camisa 18 cruza para Marcelinho, em disputa com Vitor Roque, mandar contra e fazer o quarto gol. O lance inicialmente foi anulado por impedimento, mas a análise do VAR confirmou o lance.

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Veja o gol:

O Palmeiras venceu seu compromisso mais recente por 1 a 0 sobre o Vasco, no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. Pelo Brasileirão, competição em que ocupa a segunda colocação, a equipe vem de um empate sem gols com o Santos, na Vila Belmiro.

O Remo, por sua vez, soma apenas 29 pontos e está virtualmente rebaixado à Série B do Campeonato Brasileiro. Sob o comando de Thiago Carpini, a equipe vem de vitória por 2 a 1 sobre o Botafogo, em partida disputada no Mangueirão.

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Desfalques do Palmeiras

O Palmeiras terá os desfalques dos atacantes Ramón Sosa e Paulinho. Ambos seguem em recuperação física, mas o paraguaio já realiza atividades no gramado e está mais próximo de voltar a ficar à disposição da comissão técnica do que o camisa 10.

Jefté também segue como desfalque. O lateral foi flagrado em exame antidoping e aguarda a data do julgamento, que determinará eventual punição. Enquanto isso, permanece afastado das áreas comuns do clube.

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Onde assistir ao jogo entre Palmeiras e Remo

  • Competição: Campeonato Brasileiro
  • 📅 Data: 5 de Novembro de 2026
  • ⏰ Horário: 19h30 (de Brasília)
  • 📍 Local: Nubank Parque, São Paulo, São Paulo
  • 👉 Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
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