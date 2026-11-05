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AO VIVO: acompanhe Palmeiras x Remo pelo Brasileirão

Acompanhe o pré-jogo e o lance a lance do duelo desta noite no Nubank Parque

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
05/11/2026 18:23
Atualizado há 1 minutos
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Palmeiras empatou com o Remo no Brasileirão (Foto: Fernando Torres/AGIF/Folhapress)
Palmeiras empatou com o Remo no primeiro turno do Brasileirão (Foto: Fernando Torres/AGIF/Folhapress)

Palmeiras e Remo se enfrentam às 19h30 (de Brasília) desta quinta-feira (5), no Nubank Parque, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Verdão é o vice-líder da competição, com 70 pontos, enquanto o time visitante está na penúltima posição, com apenas 19.

O setorista Vitor Palhares acompanha o clima de pré-jogo direto do Nubank Parque. Acompanhe o pré-jogo ao vivo com o Lance!.

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Pré-jogo

Palmeiras escalado!

Carlos Miguel; Bruno Fuchs, Gustavo Gómez e Murilo; Khellven, Marlon Freitas, Andreas Pereira e Arthur; Mauricio, Arias e Vitor Roque.

Abel sofre com desgaste e lesões

A expectativa é que alguns jogadores sejam preservados pela comissão técnica. Entre os atletas com maior desgaste físico estão Piquerez, Flaco López e Jhon Arias, considerados titulares absolutos da equipe.

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O Palmeiras viu o Flamengo abrir seis pontos de vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro após a vitória sobre o Grêmio. Por isso, a equipe alviverde precisa vencer no Nubank Parque para seguir na perseguição ao rival na briga pelo título. Os dois clubes ainda se enfrentam diretamente na 36ª rodada, em São Paulo.

Onde assistir ao jogo entre Palmeiras e Remo

  • Competição: Campeonato Brasileiro
  • 📅 Data: 5 de Novembro de 2026
  • ⏰ Horário: 19h30 (de Brasília)
  • 📍 Local: Nubank Parque, São Paulo, São Paulo
  • 👉 Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
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