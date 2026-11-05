O Flamengo venceu o Grêmio nesta quarta-feira (4), e torcedores do Palmeiras reagiram nas redes sociais. O resultado de 3 a 1 do Rubro-Negro abriu, temporariamente, seis pontos de vantagem para a equipe carioca em relação ao time de Abel Ferreira, que ainda enfrenta o Remo na rodada.

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Faltando quatro rodadas para o fim da competição, as equipes ainda se enfrentam no segundo turno do Brasileirão, no dia 21 de novembro, no Nubank Parque.

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Jogo do primeiro turno entre Remo e Palmeiras terminou 1x1 (Foto: Divulgação/Remo)

Como foi Flamengo x Grêmio?

Primeiro tempo

O Flamengo dominou o Grêmio desde os primeiros minutos e construiu uma vantagem expressiva no Maracanã. Com intensidade na pressão, volume ofensivo e boas trocas de passes, a equipe rubro-negra abriu o placar aos 19 minutos, com Samuel Lino, que aproveitou o próprio rebote após defesa de Grando. Aos 27, Carrascal protagonizou uma bela jogada individual, deu um chapéu em dois defensores e serviu Pedro, que ampliou. Já nos acréscimos, o camisa 9 aproveitou mais um rebote para marcar o terceiro e levar o Flamengo ao intervalo com 3 a 0. O Grêmio teve dificuldades para construir jogadas e pouco conseguiu ameaçar a meta de Rossi.

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Segundo tempo

O Grêmio voltou com mudanças e conseguiu diminuir a desvantagem aos 24 minutos, quando Amuzu cobrou falta com categoria e acertou o ângulo de Rossi. O gol deu novo ânimo à equipe gaúcha, que passou a buscar mais o ataque, mas encontrou dificuldades para criar oportunidades claras. O Flamengo, por sua vez, administrou a vantagem com a posse de bola e ainda teve chances de ampliar, principalmente com Pedro e Samuel Lino.