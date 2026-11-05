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Torcida do Palmeiras reage à vitória do Flamengo no Brasileirão: 'Inacreditável'

Alviverde enfrenta o Remo na rodada do Brasileirão

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
05/11/2026 07:10
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Elenco do Flamengo comemorando gol
Elenco do Flamengo comemorando gol contra o Grêmio (Foto: Thiego Mattos/Pera Photo Press/Folhapress)

O Flamengo venceu o Grêmio nesta quarta-feira (4), e torcedores do Palmeiras reagiram nas redes sociais. O resultado de 3 a 1 do Rubro-Negro abriu, temporariamente, seis pontos de vantagem para a equipe carioca em relação ao time de Abel Ferreira, que ainda enfrenta o Remo na rodada.

➡️Abel Ferreira completa seis anos no Palmeiras e lidera ranking mundial de vitórias

Faltando quatro rodadas para o fim da competição, as equipes ainda se enfrentam no segundo turno do Brasileirão, no dia 21 de novembro, no Nubank Parque.

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Veja alguns comentários:

Palmeiras x Remo: jogadores disputam a bola em campo de futebol, com torcedores ao fundo.
Jogo do primeiro turno entre Remo e Palmeiras terminou 1x1 (Foto: Divulgação/Remo)

Como foi Flamengo x Grêmio?

Primeiro tempo

O Flamengo dominou o Grêmio desde os primeiros minutos e construiu uma vantagem expressiva no Maracanã. Com intensidade na pressão, volume ofensivo e boas trocas de passes, a equipe rubro-negra abriu o placar aos 19 minutos, com Samuel Lino, que aproveitou o próprio rebote após defesa de Grando. Aos 27, Carrascal protagonizou uma bela jogada individual, deu um chapéu em dois defensores e serviu Pedro, que ampliou. Já nos acréscimos, o camisa 9 aproveitou mais um rebote para marcar o terceiro e levar o Flamengo ao intervalo com 3 a 0. O Grêmio teve dificuldades para construir jogadas e pouco conseguiu ameaçar a meta de Rossi.

➡️Carrascal vira assunto em Flamengo x Grêmio: 'Não sabia'

Segundo tempo

O Grêmio voltou com mudanças e conseguiu diminuir a desvantagem aos 24 minutos, quando Amuzu cobrou falta com categoria e acertou o ângulo de Rossi. O gol deu novo ânimo à equipe gaúcha, que passou a buscar mais o ataque, mas encontrou dificuldades para criar oportunidades claras. O Flamengo, por sua vez, administrou a vantagem com a posse de bola e ainda teve chances de ampliar, principalmente com Pedro e Samuel Lino.

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