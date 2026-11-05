Torcida do Palmeiras reage à vitória do Flamengo no Brasileirão: 'Inacreditável'
Alviverde enfrenta o Remo na rodada do Brasileirão
O Flamengo venceu o Grêmio nesta quarta-feira (4), e torcedores do Palmeiras reagiram nas redes sociais. O resultado de 3 a 1 do Rubro-Negro abriu, temporariamente, seis pontos de vantagem para a equipe carioca em relação ao time de Abel Ferreira, que ainda enfrenta o Remo na rodada.
➡️Abel Ferreira completa seis anos no Palmeiras e lidera ranking mundial de vitórias
Faltando quatro rodadas para o fim da competição, as equipes ainda se enfrentam no segundo turno do Brasileirão, no dia 21 de novembro, no Nubank Parque.
Veja alguns comentários:
Como foi Flamengo x Grêmio?
Primeiro tempo
O Flamengo dominou o Grêmio desde os primeiros minutos e construiu uma vantagem expressiva no Maracanã. Com intensidade na pressão, volume ofensivo e boas trocas de passes, a equipe rubro-negra abriu o placar aos 19 minutos, com Samuel Lino, que aproveitou o próprio rebote após defesa de Grando. Aos 27, Carrascal protagonizou uma bela jogada individual, deu um chapéu em dois defensores e serviu Pedro, que ampliou. Já nos acréscimos, o camisa 9 aproveitou mais um rebote para marcar o terceiro e levar o Flamengo ao intervalo com 3 a 0. O Grêmio teve dificuldades para construir jogadas e pouco conseguiu ameaçar a meta de Rossi.
➡️Carrascal vira assunto em Flamengo x Grêmio: 'Não sabia'
Segundo tempo
O Grêmio voltou com mudanças e conseguiu diminuir a desvantagem aos 24 minutos, quando Amuzu cobrou falta com categoria e acertou o ângulo de Rossi. O gol deu novo ânimo à equipe gaúcha, que passou a buscar mais o ataque, mas encontrou dificuldades para criar oportunidades claras. O Flamengo, por sua vez, administrou a vantagem com a posse de bola e ainda teve chances de ampliar, principalmente com Pedro e Samuel Lino.
Fora de Campo
Inteligência artificial crava placar de Palmeiras x Remo pelo BrasileirãoHá 1 hora
Futebol Nacional
Com Brasil e clássico contra Argentina, CazéTV transmite Finalíssima de FutsalHá 7 horas
Fora de Campo
Torcida do Corinthians manda recado a Seedorf após empate no MajestosoHá 7 horas
Fora de Campo
Possível expulsão em São Paulo x Corinthians repercute: 'Escândalo'Há 8 horas
Fora de Campo
Gol perdido em São Paulo x Corinthians gera revolta: 'Inaceitável'Há 8 horas
Fora de Campo
Torcida do Grêmio manda recado a Renato Gaúcho após derrotaHá 9 horas
Mais LANCE!