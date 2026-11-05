Joias do Palmeiras são recebidas por Leila e festejam título da Messi Cup com torcida

O elenco de base do Palmeiras, campeão da Messi Cup no último domingo (1º), foi recebido pela presidente Leila Pereira no gramado do Nubank Parque, durante o intervalo da partida entre a equipe profissional e o Remo, pelo Campeonato Brasileiro. Os jovens exibiram o troféu da competição e posaram ao lado da mandatária e do vice-presidente Paulo Buosi.

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Na sequência, os jogadores seguiram em direção ao Gol Norte, setor onde fica localizada a principal torcida organizada do clube. No local, cantaram uma música com os torcedores antes de completar a volta olímpica pelo estádio.

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O Palmeiras conquistou o título de forma invicta, com cinco vitórias e um empate, registrado ainda na fase de grupos, diante do Newell's Old Boys, da Argentina. Na decisão, a equipe alviverde venceu o River Plate por 1 a 0, com gol de Miguel Messias, eleito o melhor jogador da competição. Já o atacante Gabriel Bueno terminou como artilheiro do torneio, com seis gols.

O regulamento da Messi Cup determinava que, dos 20 atletas inscritos por equipe, ao menos 18 fossem da categoria Sub-15 ou mais jovens. Apenas dois jogadores poderiam ter nascido em 2010.

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Brilho internacional

A Messi Cup foi o sétimo título internacional conquistado pelas categorias de base do Palmeiras em 2026. Antes, o clube já havia levantado as taças da Otten Innovation Cup (Sub-20, na Holanda), da Nexperia Nijmegen Cup (Sub-17, na Holanda), da Arnhem Cup (Sub-15, na Alemanha), da Club América Cup (Sub-14, nos Estados Unidos), da Bellmare International Cup-JAP (Sub-11, no Japão) e da IberCup (Sub-11, nos Estados Unidos).

Elenco do Palmeiras antes de partida pela Messi Cup (Foto: Nicolas Andrade/Palmeiras)

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Elenco do Palmeiras na Messi Cup

Goleiros: Daniel Chima (11) e Gabriel Batista (11) Laterais: Davi Gomes (11), Enzo Augusto (11) e Gustavo Galan (11) Zagueiros: João Vassoler (11), Lorenzo (11), Murilo Mattos (12) e Victor Kayk (10) Meio-campistas: Davi Lucas (11), Juan Silva (11) e William Kayky (11) Atacantes: Caio Matheus (10), Gabriel Bueno (11), Kelwin (11), Luis Fhelipe (11), Maicon Vinicius (11), Matheus Reis (11), Miguel Messias (11) e Ryan (12)

Campanha na competição

25/10: Barcelona-ESP 0 x 2 Palmeiras

Gols: Miguel Messias e Gabriel Bueno

26/10: Palmeiras 1 x 1 Newell's Old Boys-ARG

Gol: Gabriel Bueno

27/10: Palmeiras 3 x 1 Arsenal-ING

Gols: Maicon Vinicius (duas vezes) e Gabriel Bueno

Quartas

28/10: Palmeiras 6 x 3 Benfica-POR

Gols: Gabriel Bueno (duas vezes), Miguel Messias, Caio Matheus, Gustavo Galan e Matheus Reis

Semifinal

31/10: Palmeiras 3 x 2 Ajax-HOL

Gols: Miguel Messias (duas vezes) e Gabriel Bueno

Final

01/01: Palmeiras 1 x 0 River Plate-ARG

Gol: Miguel Messias