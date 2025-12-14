menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Feminino

Atacante diz 'até logo' ao Palmeiras e celebra impacto além dos gols

Amanda Gutierres foi negociada com o Boston Legacy por 1,1 milhão de dólares

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 14/12/2025
17:02
Maior artilheira do futebol feminino do Palmeiras, Amanda Gutierres comemora mais um gol pelo Brasileirão. (Foto: Rebeca Reis/Staff Images Woman/ CBF)
imagem cameraMaior artilheira do futebol feminino do Palmeiras, Amanda Gutierres comemora mais um gol pelo Brasileirão. (Foto: Rebeca Reis/Staff Images Woman/ CBF)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Amanda Gutierres se despediu do Palmeiras com sentimento de missão cumprida e de que deixou um legado que vai além dos gols. Em tom de agradecimento e orgulho, a atacante destacou que a trajetória individual acabou refletindo diretamente no crescimento estrutural do clube, especialmente com a viabilização de um centro de excelência para o futebol feminino.



— Tudo o que vem acontecendo comigo tem ajudado muito o clube. Desde que cheguei, a gente lutava por um centro de excelência, e hoje, através da venda, o Palmeiras conseguiu isso. Todo mundo viu o que o clube vai conseguir construir com esse dinheiro — afirmou a camisa 9, ao Sportv, após a conquista do Paulistão Feminino, neste domingo (14).

O clube paulista negociou 80% dos direitos econômicos da atleta por US$ 1,1 milhão além das bonificações. O destino será o Boston Legacy.

➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Do retorno ao Brasil à artilharia do Palmeiras

Contratada em 2023, após passagem pelo Bordeaux, da França, Amanda rapidamente se transformou em referência técnica e símbolo de ambição no elenco alviverde. Dentro de campo, os números sustentam o impacto: foram 31 gols em 44 jogos na temporada 2025, com protagonismo absoluto no Brasileirão Feminino, onde terminou como artilheira, além de liderar estatísticas de finalizações e participação direta em gols.



No Paulista, também foi decisiva, repetindo o topo da artilharia. Mas, para Amanda, o projeto sempre foi maior do que estatísticas.

— Quando cheguei aqui, falei que a gente ia colocar o Palmeiras na prateleira que ele merece. Estou muito feliz. Hoje é meu último dia aqui, mas é um até logo — completou.

➡️ Palmeiras perde para o Corinthians, mas conquista Paulistão Feminino 2025

Aos 24 anos, a atacante deixa o clube em alta, valorizada no mercado e com a sensação de dever cumprido. Referência ofensiva, líder silenciosa e decisiva em jogos grandes, Amanda Gutierres sai do Palmeiras como uma das jogadoras mais marcantes da história recente do futebol feminino do clube. A camisa 9, inclusive, é a maior artilheira da modalidade no Alviverde, superando Bia Zaneratto.


Amanda Gutierres e Leila Pereira, presidente do Palmeiras, durante homenagem. (Foto: Palmeiras/Divulgação)
Amanda Gutierres e Leila Pereira, presidente do Palmeiras, durante homenagem. (Foto: Palmeiras/Divulgação)

