Corinthians e Palmeiras definem escalações para final do Paulistão Feminino
Palestrinas têm a vantagem
Palmeiras e Corinthians entram em campo neste domingo (14), às 10h (horário de Brasília), pelo jogo de volta do Paulistão Feminino. A bola rola no Estádio Canindé, em São Paulo (SP), e conta com transmissão na tv e no streaming: TV Globo, SporTV, CazéTV, Space, HBO Max, Record News e UOL Play.
As Palestrinas têm vantagem de quatro gols após vencerem o jogo de ida por 5 a 1, com gols de Brena (2x), Amanda Gutierres, Raíssa Bahia e Fê Palermo, para o Verdão, e Pati Maldaner marcou contra. O jogo decisivo terá apenas torcida do Corinthians.
O técnico Lucas Piccinato escala a equipe com Lelê; Erika, Mariza, Thaís Ferreira; Day Rodríguez, Andressa Alves, Duda Sampaio, Vic Albuquerque e Jaqueline; Gabi Zanotti e Jhonson. Tamires e Gi Fernandes, titulares no primeiro jogo, começam no banco.
Já Rosana Augusto vem com Kate Tapia; Fê Palermo, Poliana, Pati Maldaner e Ana Guzmán; Ingryd, Brena, Andressinha e Raíssa Bahia; Amanda Gutierres e Tainá Maranhão. São desfalques Ana Flávia, Dudinha, Lais Estevam, Laís Melo e Natascha, que se recuperam de lesão no Ligamento Cruzado Anterior. Victoria Liss passa por transição.
FICHA TÉCNICA - PALMEIRAS X CORINTHIANS
- Final do Paulistão Feminino – jogo de volta
- 📅 Data: domingo, 14 de dezembro
- ⏰ Horário: 10h (horário de Brasília)
- Local: Arena Barueri, em Barueri (SP)
- 📺 Onde assistir: TV Globo, SporTV, CazéTV, Space, HBO Max, Record News e UOL Play
⚽ ESCALAÇÕES CONFIRMADAS
CORINTHIANS: Lelê; Erika, Mariza, Thaís Ferreira; Day Rodríguez, Andressa Alves, Duda Sampaio, Vic Albuquerque e Jaqueline; Gabi Zanotti e Jhonson. Técnico: Lucas Piccinato.
PALMEIRAS: Kate Tapia; Fê Palermo, Poliana, Pati Maldaner e Ana Guzmán; Ingryd, Brena, Andressinha e Raíssa Bahia; Amanda Gutierres e Tainá Maranhão. Técnica: Rosana Augusto.
