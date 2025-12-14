menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Feminino

Corinthians e Palmeiras definem escalações para final do Paulistão Feminino

Palestrinas têm a vantagem

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 14/12/2025
09:30
Estádio Canindé recebe a final do Paulistão Feminino entre Corinthians e Palmeiras. (Foto: Giselly Corrêa/Lance!)
imagem cameraEstádio Canindé recebe a final do Paulistão Feminino entre Corinthians e Palmeiras. (Foto: Giselly Corrêa/Lance!)
Palmeiras e Corinthians entram em campo neste domingo (14), às 10h (horário de Brasília), pelo jogo de volta do Paulistão Feminino. A bola rola no Estádio Canindé, em São Paulo (SP), e conta com transmissão na tv e no streaming: TV Globo, SporTV, CazéTV, Space, HBO Max, Record News e UOL Play.

As Palestrinas têm vantagem de quatro gols após vencerem o jogo de ida por 5 a 1, com gols de  Brena (2x), Amanda Gutierres, Raíssa Bahia e Fê Palermo, para o Verdão, e Pati Maldaner marcou contra. O jogo decisivo terá apenas torcida do Corinthians.

O técnico Lucas Piccinato escala a equipe com Lelê; Erika, Mariza, Thaís Ferreira; Day Rodríguez, Andressa Alves, Duda Sampaio, Vic Albuquerque e Jaqueline; Gabi Zanotti e Jhonson. Tamires e Gi Fernandes, titulares no primeiro jogo, começam no banco.

➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Já Rosana Augusto vem com Kate Tapia; Fê Palermo, Poliana, Pati Maldaner e Ana Guzmán; Ingryd, Brena, Andressinha e Raíssa Bahia; Amanda Gutierres e Tainá Maranhão. São desfalques Ana Flávia, Dudinha, Lais Estevam, Laís Melo e Natascha, que se recuperam de lesão no Ligamento Cruzado Anterior. Victoria Liss passa por transição.

FICHA TÉCNICA - PALMEIRAS X CORINTHIANS

  1. Final do Paulistão Feminino – jogo de volta
  2. 📅 Data: domingo, 14 de dezembro
  3. ⏰ Horário: 10h (horário de Brasília)
  4. Local: Arena Barueri, em Barueri (SP)
  5. 📺 Onde assistir: TV Globo, SporTV, CazéTV, Space, HBO Max, Record News e UOL Play

⚽ ESCALAÇÕES CONFIRMADAS

CORINTHIANS: Lelê; Erika, Mariza, Thaís Ferreira; Day Rodríguez, Andressa Alves, Duda Sampaio, Vic Albuquerque e Jaqueline; Gabi Zanotti e Jhonson. Técnico: Lucas Piccinato.

PALMEIRAS: Kate Tapia; Fê Palermo, Poliana, Pati Maldaner e Ana Guzmán; Ingryd, Brena, Andressinha e Raíssa Bahia; Amanda Gutierres e Tainá Maranhão. Técnica: Rosana Augusto.

Corinthians e Palmeiras participaram de torneio amador nos EUA. (Foto: Diulgação/CBF)
