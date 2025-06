Arbitragem revolta torcedores em Palmeiras x Porto no Mundial de Clubes

Palmeiras e Porto empataram por 0 a 0 pela primeira rodada da fase de grupos do novo Mundial de Clubes da Fifa. Durante a partida, que foi muito movimentada, alguns torcedores se revoltaram com algumas decisões da arbitragem.

A expectativa para essa partida estava altíssima, muito pelo equilíbrio entre as equipes, mas também por se tratar de um confronto de um clube brasileiro com um clube europeu. Apesar do jogo sem gols, quem assistiu Palmeiras x Porto viveu grandes emoções.

Ao longo do jogo, os torcedores do Verdão foram perdendo a paciência com o árbitro hondurenho Said Martinez. Abel Ferreira não ficou para trás na reclamação, e acabou amarelado mais uma vez. Veja a repercussão abaixo.

Veja revolta dos torcedores com a arbitragem de Palmeiras x Porto

Torcida invade Times Square e faz festa em Nova York

Nova York ficou verde neste sábado (14). Isso porque milhares de torcedores do Palmeiras tomaram conta da Times Square, em Manhattan. Os alviverdes entoaram diversas músicas de apoio ao time antes da estreia nesse domingo (15), contra o Porto, no Mundial de Clubes.

De acordo com Abel Ferreira, o time está no mesmo clima da torcida e viria até a nado, se fosse necessário, para disputar o torneio, e aliou foco com tranquilidade ao destacar o discurso para seus jogadores.

Torcida do Palmeiras (Foto: Reprodução)

Em seu terceiro Mundial à frente do comando técnico do clube paulista, o profissional entende a dimensão do torneio, ao mesmo tempo, em que busca espantar os traumas das últimas duas edições disputadas.

- A nossa vontade de estar aqui é tanta, a nossa ambição de competir é tanta, que nem se precisasse vir a pé ou a nado, nós viríamos. O que eu mais quero é que nossos jogadores tenham a mente leve, o corpo e coração quente. É isso que eu quero ver da minha equipe do primeiro ao último segundo - afirmou o português.