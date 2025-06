Caio Ribeiro analisa reclamação em gol perdido pelo Palmeiras: ‘Tem razão’

Palmeiras e Porto estão se enfrentando pela primeira rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes da Fifa. Até aqui, o 0 a 0 persiste no placar, e um gol perdido pelo Verdão no primeiro tempo foi analisado por Caio Ribeiro.

continua após a publicidade

Já nos acréscimos da primeira etapa, o Palmeiras perdeu uma profusão de gols no mesmo lance. Primeiro, Estevão chutou nas mãos do goleiro. No rebote, o goleiro do Porto salvou o chute de Maurício. E por fim, Richard Rios limpou a marcação, mas o chute foi tirado em cima da linha.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

No primeiro lance, Richard Ríos ficou reclamando com o Estevão, por pensar que estava em uma posição melhor para finalizar. Caio Ribeiro, na transmissão da Globo, concordou com a reclamação do colombiano.

continua após a publicidade

- Deu tempo para o Richard Ríos ficar reclamando porque queria a bola no pé - comentou Luis Roberto.

- E ele tem razão, porque ele estava inteiro na bola, o Estevão toma a frente dele e o chute sai mascado. A melhor opção era realmente o Richard Ríos mas, de novo, faz o gol Palmeiras. É importante transformar em resultado as boas oportunidades em um jogo tão duro e equilibrado - disse Caio.

Richard Rios, do Palmeiras, no duelo contra o Porto (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

Veja gol perdido pelo Palmeiras contra o Porto

Ex-Seleção Brasileira crava que clube brasileiro vencerá o Mundial de Clubes

O novo Mundial de Clubes da Fifa começou e a expectativa pelo desempenho dos clubes brasileiros só aumenta nas redes sociais. Neste domingo (15), Botafogo e Palmeiras fazem sua estreia nos Estados Unidos.

continua após a publicidade

O maior debate das mesas redondas é se os clubes brasileiros vão conseguir fazer frente com os clubes europeus, que normalmente levam vantagem no Mundial de Clubes disputado no final do ano.

➡️Simulador do Mundial de Clubes: simule os resultados com a ferramenta do Lance!

Ex-jogador da Seleção Brasileira, Alexandre Pato fez uma postagem no X que agitou os torcedores de Botafogo, Flamengo, Palmeiras e Fluminense. Ele cravou que um clube brasileiro vai vencer a competição inédita.