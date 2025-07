O que é ‘Bidou’? Expressão popular comemorada pelas torcidas

O famoso "Bidou", expressão popular utilizada no meio futebolístico, é constantemente motivo de comemoração para torcidas brasileiras. Isso porque, "bidar", nada mais é do que ter o nome de um novo jogador ou técnico, registrado no Boletim Informativo Diário da CBF (BID), garantindo sua regularidade para atuar nas competições nacionais.

Nesta terça-feira (15), o "bidou" entrou na boca dos torcedores de Palmeiras e Botafogo. Novos reforços para a temporada foram oficialmente regularizados no Boletim.

Palmeiras registra Ramón Sosa no BID

Primeiro reforço do Palmeiras para o segundo semestre, Ramón Sosa foi registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e está liberado para estrear com a camisa alviverde. O atacante poderá atuar já nesta quarta-feira (16), às 19h (de Brasília), contra o Mirassol, no Allianz Parque.

Novo técnico do Botafogo, Davide Ancelotti, é regularizado

O treinador do Botafogo, Davide Ancelotti, foi regularizado no final da tarde desta terça-feira (15). O nome do técnico apareceu no Boletim Diário da CBF (BID) e ele já pode comandar a equipe como treinador principal na partida contra o Vitória, nesta quarta-feira (16), às 21h30, no Nilton Santos.

Ancelotti chegou a ser relacionado como auxiliar de preparador de goleiros, enquanto Cláudio Caçapa assumiu o papel de treinador principal da equipe, no duelo contra o Vasco, neste final de semana.

