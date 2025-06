Ana Thaís questiona titularidade de jogador do Palmeiras no Mundial

O Palmeiras empatou por 0 a 0 com o Porto pela primeira rodada do Mundial de Clubes da Fifa. Apesar do resultado sem gols, a partida foi muito movimentada durante os 90 minutos e gerou polêmicas de arbitragem.

Durante a transmissão da Globo, a comentarista Ana Thaís Matos questionou a titularidade de Vitor Roque, do Palmeiras, que chegou em 2025.

- Eu acho que o Flaco López briga para ser titular. A partida do Vitor Roque não o credencia para continuar como titular nos próximos jogos do Palmeiras - disse Ana Thaís.

Vitor Roque em ação pelo Palmeiras no Mundial de Clubes (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

Como foi Palmeiras x Porto pelo Mundial de Clubes

O Palmeiras entrou em campo disposto a mostrar que foi aos Estados Unidos para fazer história. Com menos de cinco minutos, o Palmeiras chegou duas vezes após pressionar a saída de bola rival. Na melhor das chances, Estêvão bateu de primeira na entrada da área, buscando o ângulo, mas a bola saiu por centímetros.

A tônica seguiu pelos minutos seguintes, com o Palmeiras pressionando e roubando a bola no campo de ataque, criando problemas para a defesa do Porto. A equipe portuguesa, porém, usou a arma palmeirense contra a equipe brasileira. Após recuperar a bola na entrada da área alviverde, Rodrigo Mora driblou Gustavo Gómez e chutou no canto de Weverton, que só pôde torcer para a bola sair.

A partir da metade da etapa inicial, o Porto começou a dominar as ações em campo. Em especial aproveitando a fragilidade de Giay, escalado para ser um zagueiro pela direita. Errando tanto no apoio quanto na parte defensiva, o argentino era o ponto mais explorado pelo Porto. Na melhor chance da equipe, Samu roubou a bola de Giay, invadiu a área e chutou para boa defesa de Weverton.

O Palmeiras então passou a explorar os contra-ataques. No melhor lance, Ríos acionou Estêvão já no campo de ataque. A joia palmeirense, que faz sua despedida do clube neste Mundial, encarou o zagueiro Martim Fernandes e chutou para boa defesa do goleiro Cláudio Ramos.

Nos acréscimos, o time de Abel Ferreira impôs uma blitz ao Porto, que contou com a sorte para não descer para os vestiários com a derrota. Vitor Roque cruzou para Estêvão na pequena área, que chutou mascado para defesa de Cláudio Ramos. No rebote, Maurício obrigou o goleiro do Porto a mais uma ótima intervenção. A bola ficou viva na área. Richard Ríos driblou o arqueiro do Porto e chutou, mas Francisco Moura salvou em cima da linha. No último lance do primeiro tempo, Piquerez cobrou falta e a bola saiu por pouco.

O segundo tempo começou como terminou o primeiro, com o Palmeiras forçando o erro defensivo do Porto e criando uma boa chance com Aníbal Moreno. A resposta portuguesa desta vez não demorou e na sequência Fábio Vieira obrigou Weverton a fazer grande defesa.

Na tentativa de dar mais gás ao time, Abel Ferreira trocou Estêvão, Felipe Anderson e Maurício por Paulinho, Allan e Raphael Veiga. O time voltou a retomar o controle da partida e pressionar em busca do gol.

Na parte final do jogo, com o time abusando dos cruzamentos, Abel trocou a característica do ataque alviverde e colocou Flaco López no lugar de Vitor Roque. E passou a pressionar ainda mais, com o centroavante argentino incomodando a defesa portuguesa nas bolas aéreas. Murilo acertou a trave. O Verdão seguiu em cima até os instantes finais, mas não conseguiu marcar o gol.