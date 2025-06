Ex-Seleção crava que clube brasileiro vencerá o Mundial de Clubes

O novo Mundial de Clubes da Fifa começou e a expectativa pelo desempenho dos clubes brasileiros só aumenta nas redes sociais. Neste domingo (15), Botafogo e Palmeiras fazem sua estreia nos Estados Unidos.

O maior debate das mesas redondas é se os clubes brasileiros vão conseguir fazer frente com os clubes europeus, que normalmente levam vantagem no Mundial de Clubes disputado no final do ano.

Ex-jogador da Seleção Brasileira, Alexandre Pato fez uma postagem no X que agitou os torcedores de Botafogo, Flamengo, Palmeiras e Fluminense. Ele cravou que um clube brasileiro vai vencer a competição inédita.

Taça Mundial Mundial de Clubes no Rio de Janeiro (Foto: Reprodução/ Instagram)

Veja postagem de Alexandre Pato que agitou os torcedores

Com brasileiro na final, IA crava vencedor do Mundial de Clubes

Com o início do Mundial de Clubes neste sábado (14), o Lance! buscou uma previsão do que pode acontecer no torneio usando a inteligência artificial do ChatGPT.

Em uma simulação completa, passando por todos os jogos da fase de grupos e do mata-mata, a ferramenta apontou um time brasileiro na grande final: o Palmeiras enfrentaria o Real Madrid, que ficaria com o título.

O resultado mais chocante da simulação, no entanto, foi a queda do Paris Saint-Germain, atual campeão da Champions League, ainda na fase de grupos.

Na simulação da IA, a grande zebra do torneio foi a eliminação do PSG no Grupo B. A equipe francesa não teria conseguido superar Botafogo e Atlético de Madrid, que avançaram para as oitavas de final, deixando pelo caminho um dos grandes favoritos ao título.