O Palmeiras reafirmou seu domínio no principal palco do futebol sul-americano, e o técnico Abel Ferreira, enfim, ouviu os sinais dados dentro de campo. Com a necessidade de dar respostas após a dura eliminação para o maior rival, protestos e até um infeliz ataque ao centro de treinamentos, o profissional promoveu mudanças na equipe titular e escalou a inédita dupla de ataque formada por Vitor Roque e Flaco López, principais destaques da goleada no Peru.

Dentro de campo, a dupla precisou de cerca de 12 minutos para justificar a titularidade. Primeiro, uma bela tabela resultou em pênalti convertido pelo capitão Gustavo Gómez. Na sequência, a sintonia veio à tona, agora com gol do atacante argentino.

Apesar das fragilidades apresentadas por um adversário acuado em campo, o Palmeiras viu novas opções florescerem em Lima, justamente no momento em que o trabalho da comissão técnica era colocado em cheque pelos recentes resultados acumulados.

Agora, cabe a Abel avaliar as dinâmicas que o Palmeiras enfrentará nos próximos compromissos e adequar ao time as necessidades de cada adversário. Como o próprio profissional disse em entrevista, não existe "fórmula mágica" para as vitórias, mas sim a continuidade do trabalho, que sofreu desvios de rota após a segunda derrota para o maior rival no ano.

Entre saídas e chegadas, milhões investidos e reformulações no grupo de jogadores, coube a um velho conhecido o papel de protagonista na Libertadores. Abel foi claro ao afirmar que o time não adotará como padrão a dupla de atacantes, mas reforçou que a parceria entre Roque e Flaco López é, sim, uma das possibilidades de variação desse novo elenco, que ainda precisa criar sua cara, mas se mostra preparado para enfrentar os rivais nos maiores palcos da América do Sul.

Abel Ferreira em partida entre Palmeiras e Universitario, no Peru, pela Copa Libertadores

A goleada e, principalmente, a nova variação tática dão fôlego ao Palmeiras rumo ao principal objetivo que resta no ano: o tetracampeonato da Libertadores. Com a classificação encaminhada, agora restam apenas cinco partidas rumo à glória eterna.