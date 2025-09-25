menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

San Diego Wave x Orlando Pride: onde assistir ao vivo ao duelo das brasileiras pela NWSL

Equipes se enfrentam pela 22ª rodada da liga norte-americana

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 25/09/2025
17:35
San Diego Wave e Orlando Pride se enfrentam pela 22ª rodada da NWSL
San Diego Wave e Orlando Pride se enfrentam pela 22ª rodada da NWSL
Pela 22ª rodada da NWSL, o San Diego Wave recebe o Orlando Pride no Snapdragon Stadium, às 23h30 (de Brasília) desta sexta-feira (26). A partida será transmitida no canal Goat, no Youtube. 

O jogo marcará o encontro de jogadoras brasileiras na liga, algo cada vez mais recorrente. Revelada pelo São Paulo, a atacante Dudinha defende o time da casa, enquanto Marta, Angelina, Rafaelle e Luana atuam do outro lado.

Como chega o Pride

O momento é delicado para o Orlando Pride. Há nove jogos sem vencer pela NWSL, o time corre o risco de sair da zona de classificação para os playoffs. Em sétimo, com 29 pontos, está a três do Houston Dash, o nono colocado e primeiro fora do G8

A última vitória foi sobre o Bay FC, em 13 de junho, que foi também a última vez que a artilheira do time, Barbra Banda, marcou também. A atacante nigeriana brigava pela artilharia do campeonato, mas se lesionou cerca de um mês depois.

Marta em campo pelo Orlando Pride na NWSL
Marta em campo pelo Orlando Pride na NWSL (Foto: Reprodução/Pride)

Como chega o Wave

O San Diego Wave está em situação semelhante, mas com mais folga na tabela. O Wave está em quinto, com 31 pontos, mas não vence há cinco jogos. 

Dudinha jogou cinco dos últimos seis jogos, mas ainda não desencantou pelo novo clube. As artilheiras do time são Kimmi Ascanio, de 17 anos, e Adriana Leon, de 32, cada uma com quatro gols.

Dudinha, da Seleção, em treino do San Diego Wave, da NWSL (Foto: Reprodução/Instagram)
Dudinha, da Seleção, em treino do San Diego Wave, da NWSL (Foto: Reprodução/Instagram)

Tudo sobre Wave x Pride

✅ FICHA TÉCNICA
SAN DIEGO WAVE X ORLANDO PRIDE
22ª RODADA - NWSL
📆 Data e horário: sexta-feira, 26 de setembro, às 23h30 (de Brasília)
📍 Local: Snapdragon Stadium
📺 Onde assistir: canal Goat (Youtube)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

San Diego Wave (Técnico: Jonas Eidevall)
Haracic, McNabb, Armstrong, K Wesley, Lundqvist, Cirkey, Perle Morroni, Kenza Dali, Dudinha, Kimmi Ascanio, Adriana Leon

Orlando Pride (Técnico: Seb Hines)
Moorhouse, Hernández, Emily Sams, Rafaelle, Abello, Angelina, Hanson, Ovalle, Ally Lemos, Marta, Julie Doyle

