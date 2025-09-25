San Diego Wave x Orlando Pride: onde assistir ao vivo ao duelo das brasileiras pela NWSL
Equipes se enfrentam pela 22ª rodada da liga norte-americana
- Matéria
- Mais Notícias
Pela 22ª rodada da NWSL, o San Diego Wave recebe o Orlando Pride no Snapdragon Stadium, às 23h30 (de Brasília) desta sexta-feira (26). A partida será transmitida no canal Goat, no Youtube.
Relacionadas
- Futebol Feminino
Internacional precisa quebrar tabu para avançar na Copa do Brasil Feminina
Futebol Feminino25/09/2025
- Futebol Feminino
Serrana comemora classificação do São Paulo na Copa do Brasil: ‘Muito motivadas’
Futebol Feminino24/09/2025
- Futebol Feminino
Técnico do Corinthians explica rodízio de goleiras após eliminação na Copa do Brasil
Futebol Feminino24/09/2025
O jogo marcará o encontro de jogadoras brasileiras na liga, algo cada vez mais recorrente. Revelada pelo São Paulo, a atacante Dudinha defende o time da casa, enquanto Marta, Angelina, Rafaelle e Luana atuam do outro lado.
➡️ Internacional x Ferroviária: onde assistir ao vivo e escalações para o jogo pela Copa do Brasil Feminina
➡️ Palmeiras x Sport: onde assistir ao vivo e prováveis escalações pela Copa do Brasil Feminina
Como chega o Pride
O momento é delicado para o Orlando Pride. Há nove jogos sem vencer pela NWSL, o time corre o risco de sair da zona de classificação para os playoffs. Em sétimo, com 29 pontos, está a três do Houston Dash, o nono colocado e primeiro fora do G8
A última vitória foi sobre o Bay FC, em 13 de junho, que foi também a última vez que a artilheira do time, Barbra Banda, marcou também. A atacante nigeriana brigava pela artilharia do campeonato, mas se lesionou cerca de um mês depois.
Como chega o Wave
O San Diego Wave está em situação semelhante, mas com mais folga na tabela. O Wave está em quinto, com 31 pontos, mas não vence há cinco jogos.
Dudinha jogou cinco dos últimos seis jogos, mas ainda não desencantou pelo novo clube. As artilheiras do time são Kimmi Ascanio, de 17 anos, e Adriana Leon, de 32, cada uma com quatro gols.
Tudo sobre Wave x Pride
✅ FICHA TÉCNICA
SAN DIEGO WAVE X ORLANDO PRIDE
22ª RODADA - NWSL
📆 Data e horário: sexta-feira, 26 de setembro, às 23h30 (de Brasília)
📍 Local: Snapdragon Stadium
📺 Onde assistir: canal Goat (Youtube)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
San Diego Wave (Técnico: Jonas Eidevall)
Haracic, McNabb, Armstrong, K Wesley, Lundqvist, Cirkey, Perle Morroni, Kenza Dali, Dudinha, Kimmi Ascanio, Adriana Leon
Orlando Pride (Técnico: Seb Hines)
Moorhouse, Hernández, Emily Sams, Rafaelle, Abello, Angelina, Hanson, Ovalle, Ally Lemos, Marta, Julie Doyle
➡️Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias