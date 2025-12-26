Arsenal x Brighton: onde assistir, horário e escalações do jogo da Premier League
Time de Mikel Arteta luta pela ponta do Campeonato Inglês
- Matéria
- Mais Notícias
O Arsenal recebe o Brighton, neste sábado (27), às 12h (de Brasília), pela 18ª rodada da Premier League. O confronto do Campeonato Inglês será transmitido na ESPN e no Disney+ Premium.
Relacionadas
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Líder da Premier League, o Arsenal entrará em campo após o jogo entre Nottingham Forest e Manchester City. Os Gunners vêm de duas vitórias consecutivas após alguns tropeços, mas buscam permanecer na ponta em busca do tão sonhado título que não é erguido há mais de 20 anos no norte de Londres.
Ficha do jogo
Por outro lado, o Brighton tentará colocar água no chope do Arsenal, uma vez que o clube ocupa a 9ª colocação e ainda sonha com vaga em competições europeias. A equipe tem apenas três pontos de desvantagem para o Sunderland, que está se classificando para a Conference League.
Tudo sobre o jogo entre Arsenal x Brighton (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Arsenal 🆚 Brighton
18ª rodada – Premier League
📆 Data e horário: sábado, 27 de dezembro, às 12h (de Brasília)
📍 Local: Emirates Stadium, em Londres (ING)
👁️ Onde assistir: ESPN e Disney+ Premium
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🔴⚪ Arsenal (Técnico: Mikel Arteta)
Raya; Timber, Saliba, Calafiori, Lewis-Skelly; Zubimendi, Rice, Odegaard; Saka, Gyokeres, Martinelli.
🔵⚪ Brighton (Técnico: Fabian Hürzeles)
Verbruggen; Wieffer, Veltman, Dunk, Kadioglu; Ayari, Gomez, Gruda; Mitoma, Rutter, Minteh.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias