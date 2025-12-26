menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Arsenal x Brighton: onde assistir, horário e escalações do jogo da Premier League

Time de Mikel Arteta luta pela ponta do Campeonato Inglês

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 26/12/2025
13:50
Atualizado há 1 minutos
Arsenal e Brighton se enfrentam neste sábado (27), pela 18ª rodada da Premier League (Foto: Arte/Lance!)
imagem cameraArsenal e Brighton se enfrentam neste sábado (27), pela 18ª rodada da Premier League (Foto: Arte/Lance!)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Arsenal recebe o Brighton, neste sábado (27), às 12h (de Brasília), pela 18ª rodada da Premier League. O confronto do Campeonato Inglês será transmitido na ESPN e no Disney+ Premium.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Líder da Premier League, o Arsenal entrará em campo após o jogo entre Nottingham Forest e Manchester City. Os Gunners vêm de duas vitórias consecutivas após alguns tropeços, mas buscam permanecer na ponta em busca do tão sonhado título que não é erguido há mais de 20 anos no norte de Londres.

continua após a publicidade

Ficha do jogo

Arsenal-escudo-onde-assistir
ARS
Brighton-escudo-onde-assistir
BRI
18ª rodada
Premier League
Data e Hora
Sábado, 27 de dezembro, às 12h (de Brasília)
Local
Emirates Stadium, Londres (ING)
Árbitro
John Brooks
Assistentes
Simon Bennett e Stuart Burt
Var
Paul Tierney
Onde assistir

Por outro lado, o Brighton tentará colocar água no chope do Arsenal, uma vez que o clube ocupa a 9ª colocação e ainda sonha com vaga em competições europeias. A equipe tem apenas três pontos de desvantagem para o Sunderland, que está se classificando para a Conference League.

Tudo sobre o jogo entre Arsenal x Brighton (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Arsenal 🆚 Brighton
18ª rodada – Premier League

📆 Data e horário: sábado, 27 de dezembro, às 12h (de Brasília)
📍 Local: Emirates Stadium, em Londres (ING)
👁️ Onde assistir: ESPN e Disney+ Premium

continua após a publicidade

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔴 Arsenal (Técnico: Mikel Arteta)
Raya; Timber, Saliba, Calafiori, Lewis-Skelly; Zubimendi, Rice, Odegaard; Saka, Gyokeres, Martinelli.

🔵⚪ Brighton (Técnico: Fabian Hürzeles)
Verbruggen; Wieffer, Veltman, Dunk, Kadioglu; Ayari, Gomez, Gruda; Mitoma, Rutter, Minteh.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

Arsenal e Brighton se enfrentam neste sábado (27), pela 18ª rodada da Premier League (Foto: Arte/Lance!)
Arsenal e Brighton se enfrentam neste sábado (27), pela 18ª rodada da Premier League (Foto: Arte/Lance!)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias