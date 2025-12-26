menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Marrocos x Mali: onde assistir e prováveis escalações ao jogo da Copa Africana de Nações

Confira todas as informações sobre o duelo

Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 26/12/2025
13:03
Marrocos x Mali
imagem cameraMarrocos x Mali pela Copa Africana de Nações (Arte: Lance!)
Marrocos e Mali se enfrentam nesta sexta-feira (26), às 17h (de Brasília), no Estádio Príncipe Moulay Abdellah, em Rabat, pela 2ª rodada do Grupo A da Copa Africana de Nações. O duelo terá transmissão ao vivo pelo BandSports (TV fechada) e pelo canal Esporte na Band, no YouTube.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O Marrocos estreou com vitória por 2 a 0 sobre Comores, confirmando o favoritismo jogando em casa. Comandada por Walid Regragui, a equipe aposta na força do elenco e no apoio da torcida para encaminhar a classificação à próxima fase da Copa Africana de Nações. A seleção ainda é apontada como uma das candidatas ao título.

Ficha do jogo

Marrocos Escudo Onde assistir
MAR
Mali Escudo onde assistir
MAL
2ª rodada
Grupo A da Copa Africana de Nações
Data e Hora
sexta-feira, 26 de dezembro, às 17h (de Brasília)
Local
Estádio Príncipe Moulay Abdellah, em Rabat (MAR)
Árbitro
Abdoul Mieffre (CAM)
Onde assistir
BandSports (TV fechada) e Esporte na Band (YouTube)

Já o Mali chega pressionado após um empate frustrante por 1 a 1 com a Zâmbia na rodada de abertura. Os malianos chegaram a liderar o placar até os minutos finais, mas sofreram o gol de empate nos acréscimos. Agora, o time de Tom Saintfiet busca pontuar diante dos anfitriões para seguir vivo na briga por uma vaga no mata-mata.

Tudo sobre o jogo entre Marrocos x Mali (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Marrocos 🆚 Mali
2ª rodada – Grupo A da Copa Africana de Nações

📆 Data e horário: sexta-feira, 26 de dezembro, às 17h (de Brasília)
📍 Local: Estádio Príncipe Moulay Abdellah, em Rabat (MAR)
👁️ Onde assistir: BandSports (TV fechada) e Esporte na Band (YouTube)
🕴️ Arbitragem: Abdoul Mieffre (CAM)

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔴🟢 Marrocos (Técnico: Walid Regragui)
Bono; Mazraoui, Aguerd, El Yamiq e Salah-Eddine; Ounahi, Amrabat e Saibari; Brahim Díaz, El Kaabi e El Aynaoui.

🟡🟢 Mali (Técnico: Tom Saintfiet)
Diarra; Coulibally, Diaby, Fofana e Dante; Sangaré e Dieng; Sinayoko, Doumbia e Dorgeles Nene; Touré.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

