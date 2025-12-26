menu hamburguer
Onde Assistir

Chelsea x Aston Villa: onde assistir, horário e escalações do jogo da Premier League

Confronto direto entre 3º e 4º colocado promete emoção na Inglaterra

Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 26/12/2025
14:25
Chelsea e Aston Villa se enfrentam neste sábado (27), pela 18ª rodada da Premier League (Foto: Arte/Lance!)
imagem cameraChelsea e Aston Villa se enfrentam neste sábado (27), pela 18ª rodada da Premier League (Foto: Arte/Lance!)
O Chelsea recebe o Aston Villa, neste sábado (27), às 14h30 (de Brasília), pela 18ª rodada da Premier League. O confronto do Campeonato Inglês será transmitido com exclusividade pelo Disney+ Premium.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Em um jogo de confronto direto, o Chelsea tenta cortar a diferença para o Aston Villa, mas a equipe de Enzo Maresca está longe de viver sua melhor fase na Premier League. Nos últimos cinco jogos, os Blues conquistaram apenas uma vitória, mas confiam na força de sua casa para se aproximar da 3ª colocação.

Ficha do jogo

Chelsea-escudo-onde-assistir
CHE
Aston Villa-escudo-onde-assistir
AVL
18ª rodada
Premier League
Data e Hora
Sábado, 27 de dezembro, às 14h30 (de Brasília)
Local
Stamford Bridge, Londres (ING)
Árbitro
Stuart Attwell
Assistentes
Constantine Hatzidakis e Adam Nunn
Var
Paul Howard
Onde assistir

Por outro lado, o Aston Villa vive um grande momento com 10 vitórias consecutivas somando jogos pela Premier League e Europa League. Em ambos os torneios, a equipe de Unai Emery ocupa a 3ª colocação, e os Villans buscam voltar para a Liga dos Campeões na próxima temporada, o que faz com que o confronto com o Chelsea seja considerado chave para as pretensões do clube.

Tudo sobre o jogo entre Chelsea x Aston Villa (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Chelsea 🆚 Aston Villa
18ª rodada – Premier League

📆 Data e horário: sábado, 27 de dezembro, às 14h30 (de Brasília)
📍 Local: Stamford Bridge, em Londres (ING)
👁️ Onde assistir: Disney+ Premium

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔵⚪ Chelsea (Técnico: Enzo Maresca)
Sanchez; James, Fofana, Chalobah, Cucurella; Fernandez, Caicedo; Neto, Palmer, Garnacho; João Pedro.

🟣🟡 Aston Villa (Técnico: Unai Emery)
Martinez; Cash, Konsa, Lindelof, Maatsen; Kamara, Onana; McGinn, Tielemans, Rogers; Watkins.

