Liverpool x Wolverhampton : onde assistir, horário e escalações do jogo da Premier League

O Liverpool recebe o Wolverhampton, neste sábado (27), às 12h (de Brasília), pela 18ª rodada da Premier League. O confronto do Campeonato Inglês será transmitido com exclusividade pelo Disney+ Premium.

Após um início ruim de temporada, o Liverpool reencontrou o bom futebol e luta para entrar em zona de classificação de Champions League. Atualmente, os Reds ocupam a 5ª colocação, mas com a mesma pontuação do Chelsea, que está no G4. O técnico Arne Slot não conta com o centroavante Isak, que sofreu uma fratura no tornozelo no jogo contra o Tottenham e não tem previsão de retorno.

Por outro lado, o Wolverhampton é tratado como a grande zebra do confronto, uma vez que a equipe de Rob Edwards ainda não venceu nenhuma partida em 17 rodadas da Premier League. O time de Jhon Arias, João Gomes e André ocupa a lanterna do Campeonato Inglês com apenas dois pontos somados e vive uma situação dramática.

Tudo sobre o jogo entre Liverpool x Wolverhampton (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA



Liverpool 🆚 Wolverhampton

18ª rodada – Premier League

📆 Data e horário: sábado, 27 de dezembro, às 12h (de Brasília)

📍 Local: Anfield, em Liverpool (ING)

👁️ Onde assistir: Disney+ Premium

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔴⚪ Liverpool (Técnico: Arne Slot)

Alisson; Bradley, Konate, Van Dijk, Kerkez; Jones, Gravenberch; Gakpo, Mac Allister, Wirtz; Ekitike.

🟡⚫ Wolverhampton (Técnico: Rob Edwards)

Sá; Santiago Bueno, Mosquera, Doherty; Hoever, João Gomes, André, Krejci, Wolfe; Arokodare, Hwang.

