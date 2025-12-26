Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sexta (26/12/2025)
Veja os jogos televisionados desta sexta (26)
Quem joga no futebol hoje? Nesta sexta-feira (26), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje: Boxing Day da Premier League, Copa Africana de Nações e Campeonato Saudita, entre outros.
Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (sexta-feira, 26 de dezembro de 2025)
Campeonato Inglês
Manchester United x Newcastle – 17h – ESPN e Disney+
Copa Africana de Nações
Angola x Zimbábue – 9h30 – Band.com.br, BandSports, Esporte na Band (YouTube) e BandPlay
Egito x África do Sul – 12h – Band, Band.com.br, BandSports, Esporte na Band (YouTube) e BandPlay
Zâmbia x Comores – 14h30 – Band, Band.com.br, BandSports, Esporte na Band (YouTube) e BandPlay
Marrocos x Mali – 17h – Band.com.br, BandSports, Esporte na Band (YouTube) e BandPlay
Campeonato Inglês (Segunda Divisão)
Birmingham x Derby County – 9h30 – Xsports e Disney+
Middlesbrough x Blackburn – 12h – Xsports e Disney+
Wrexham x Sheffield United – 14h30 – ESPN e Disney+
Campeonato Saudita
Al Fateh x Al Ahli – 10h05 – Canal GOAT
Al Kholood x Al Taawoun – 12h – Canal GOAT
Al Hilal x Al Khaleej – 14h30 – Canal GOAT
Campeonato Inglês (Quarta Divisão)
Chesterfield x Notts County – 12h – Disney+
Confira os potes da Libertadores 2026
A Conmebol definiu os potes do sorteio da fase de grupos da Libertadores de 2026 após o título do Corinthians na Copa do Brasil. O torneio tem início previsto para 3 de fevereiro e contará com 47 equipes, das quais 46 já estão definidas.
Com a conquista da Copa do Brasil, o Timão assegurou a última vaga direta do Brasil e aparece no Pote 2 do sorteio. Como o Flamengo também venceu o tanto Libertadores quanto Brasileirão, os cinco primeiros colocados da competição nacional entraram diretamente na fase de grupos. Já Botafogo e Bahia, sexto e sétimo colocados, disputarão a fase prévia. Ao todo, o Brasil terá sete representantes no torneio.
