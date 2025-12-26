menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sexta (26/12/2025)

Veja os jogos televisionados desta sexta (26)

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 26/12/2025
07:00
Casemiro em ação no jogo entre Tottenham x Manchester United (Foto: Ben STANSALL / AFP)
imagem cameraCasemiro em ação no jogo entre Tottenham x Manchester United (Foto: Ben STANSALL / AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Quem joga no futebol hoje? Nesta sexta-feira (26), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje: Boxing Day da Premier League, Copa Africana de Nações e Campeonato Saudita, entre outros.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (sexta-feira, 26 de dezembro de 2025)

Campeonato Inglês

Manchester United x Newcastle – 17h – ESPN e Disney+

➡️Clique para assistir no Disney+

Jogos de hoje: Matheus Cunha marcou um dos gols da vitória do Manchester United sobre o Brighton na Premier League (Foto: Oli SCARFF / AFP)
Matheus Cunha marcou um dos gols da vitória do Manchester United sobre o Brighton na Premier League (Foto: Oli SCARFF / AFP)

Copa Africana de Nações

Angola x Zimbábue – 9h30 – Band.com.br, BandSports, Esporte na Band (YouTube) e BandPlay
Egito x África do Sul – 12h – Band, Band.com.br, BandSports, Esporte na Band (YouTube) e BandPlay
Zâmbia x Comores – 14h30 – Band, Band.com.br, BandSports, Esporte na Band (YouTube) e BandPlay
Marrocos x Mali – 17h – Band.com.br, BandSports, Esporte na Band (YouTube) e BandPlay

continua após a publicidade

Campeonato Inglês (Segunda Divisão)

Birmingham x Derby County – 9h30 – Xsports e Disney+
Middlesbrough x Blackburn – 12h – Xsports e Disney+
Wrexham x Sheffield United – 14h30 – ESPN e Disney+

Campeonato Saudita

Al Fateh x Al Ahli – 10h05 – Canal GOAT
Al Kholood x Al Taawoun – 12h – Canal GOAT
Al Hilal x Al Khaleej – 14h30 – Canal GOAT

Campeonato Inglês (Quarta Divisão)

Chesterfield x Notts County – 12h – Disney+

Confira os potes da Libertadores 2026

A Conmebol definiu os potes do sorteio da fase de grupos da Libertadores de 2026 após o título do Corinthians na Copa do Brasil. O torneio tem início previsto para 3 de fevereiro e contará com 47 equipes, das quais 46 já estão definidas.

continua após a publicidade

Com a conquista da Copa do Brasil, o Timão assegurou a última vaga direta do Brasil e aparece no Pote 2 do sorteio. Como o Flamengo também venceu o tanto Libertadores quanto Brasileirão, os cinco primeiros colocados da competição nacional entraram diretamente na fase de grupos. Já Botafogo e Bahia, sexto e sétimo colocados, disputarão a fase prévia. Ao todo, o Brasil terá sete representantes no torneio.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias