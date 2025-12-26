Nottingham Forest x Manchester City: onde assistir, horário e escalações do jogo da Premier League
Clubes estão em extremidades opostas no Campeonato Inglês
- Matéria
- Mais Notícias
O Nottingham Forest recebe o Manchester City, neste sábado (27), às 9h30 (de Brasília), pela 18ª rodada da Premier League. O confronto do Campeonato Inglês será transmitido com exclusividade pelo Disney+ Premium.
Relacionadas
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Ao contrário da temporada passada, o Nottingham Forest não faz uma boa temporada, mas vê no jogo contra o Manchester City a chance de se distanciar da zona de rebaixamento na última partida de 2025. O clube ocupa a 17ª colocação com 18 pontos conquistados.
Ficha do jogo
Por outro lado, a equipe de Pep Guardiola tem a oportunidade de ultrapassar o Arsenal em caso de uma vitória e colocar pressão nos Gunners na luta pelo título. O time de Mikel Arteta entra em campo às 12h e sabendo do resultado do jogo dos Sky Blues.
Tudo sobre o jogo entre Nottingham Forest x Manchester City (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Nottingham Forest 🆚 Manchester City
18ª rodada – Premier League
📆 Data e horário: sábado, 27 de dezembro, às 9h30 (de Brasília)
📍 Local: City Ground, em Nottingham (ING)
👁️ Onde assistir: Disney+ Premium
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🔴⚪ Nottingham Forest (Técnico: Sean Dyche)
John; Williams, Murillo, Milenkovic, Savona; Douglas Luiz, Anderson; Hudson-Odoi, Gibbs-White, Hutchinson; Igor Jesus.
🔵⚪ Manchester City (Técnico: Pep Guardiola)
Donnarumma; O'Reilly, Gvardiol, Dias, Nunes; Reijnders, Nico, Silva; Foden, Cherki; Haaland.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
- Matéria
- Mais Notícias