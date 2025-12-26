menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Nottingham Forest x Manchester City: onde assistir, horário e escalações do jogo da Premier League

Clubes estão em extremidades opostas no Campeonato Inglês

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 26/12/2025
13:33
Nottingham Forest e Manchester City se enfrentam neste sábado (27), pela 18ª rodada da Premier League
imagem cameraNottingham Forest e Manchester City se enfrentam neste sábado (27), pela 18ª rodada da Premier League (Foto: Arte/Lance!)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Nottingham Forest recebe o Manchester City, neste sábado (27), às 9h30 (de Brasília), pela 18ª rodada da Premier League. O confronto do Campeonato Inglês será transmitido com exclusividade pelo Disney+ Premium.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Ao contrário da temporada passada, o Nottingham Forest não faz uma boa temporada, mas vê no jogo contra o Manchester City a chance de se distanciar da zona de rebaixamento na última partida de 2025. O clube ocupa a 17ª colocação com 18 pontos conquistados.

continua após a publicidade

Ficha do jogo

nottingham-forest-escudo-onde-assistir
NOT
Manchester City-escudo-onde-assistir
MCI
18ª rodada
Premier League
Data e Hora
Sábado, 27 de dezembro, às 9h30 (de Brasília)
Local
City Ground, em Nottingham (ING)
Árbitro
Rob Jones
Assistentes
Neil Davies e Nick Greenhalgh
Var
Andy Madley
Onde assistir

Por outro lado, a equipe de Pep Guardiola tem a oportunidade de ultrapassar o Arsenal em caso de uma vitória e colocar pressão nos Gunners na luta pelo título. O time de Mikel Arteta entra em campo às 12h e sabendo do resultado do jogo dos Sky Blues.

Tudo sobre o jogo entre Nottingham Forest x Manchester City (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Nottingham Forest 🆚 Manchester City
18ª rodada – Premier League

📆 Data e horário: sábado, 27 de dezembro, às 9h30 (de Brasília)
📍 Local: City Ground, em Nottingham (ING)
👁️ Onde assistir: Disney+ Premium

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔴 Nottingham Forest (Técnico: Sean Dyche)
John; Williams, Murillo, Milenkovic, Savona; Douglas Luiz, Anderson; Hudson-Odoi, Gibbs-White, Hutchinson; Igor Jesus.

continua após a publicidade

🔵⚪ Manchester City (Técnico: Pep Guardiola)
Donnarumma; O'Reilly, Gvardiol, Dias, Nunes; Reijnders, Nico, Silva; Foden, Cherki; Haaland.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

Nottingham Forest e Manchester City se enfrentam neste sábado (27), pela 18ª rodada da Premier League
Nottingham Forest e City se enfrentam neste sábado (27), pela 18ª rodada da Premier League (Foto: Arte/Lance!)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias