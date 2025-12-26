O Jogo das Estrelas, tradicional evento organizado por Zico que encerra a temporada do futebol brasileiro, será realizado neste sábado (27). No Maracanã, no Rio de Janeiro, a festa reunirá grandes jogadores do passado e do presente. A bola rola às 18h30 (horário de Brasília). O SporTV faz a transmissão.

Em sua 21ª edição, o Jogo das Estrelas receberá craques do futebol. Alguns dos confirmados são: Adriano, Romário, Júnior, Renato Gaúcho, Petkovic, Djalminha, Nuno Gomes (Portugal), Aldair, Verón (Argentina), Leonardo, entre outros, incluindo, claro, o Galinho de Quintino.

Além de jogadores já aposentados, atletas do presente também estarão em campo. Arrascaeta, Jorginho e Léo Ortiz representarão o Flamengo. Breno Bidon, do Corinthians, que chamou atenção na final da Copa do Brasil, também está confirmado.

Como comprar ingressos para o Jogo das Estrelas

Para comprar ingressos para o Jogo das Estrelas, basta acessar o site jogodasestrelas.futebolcard.com e fazer login e senha ou se cadastrar. Para finalizar a compra, é necessário realizar o cadastro antecipado da biometria facial. Torcedores que já realizaram a biometria no Jogo das Estrelas 2024 ou em partida com mando de Flamengo, Vasco ou Botafogo no Maracanã ou Nilton Santos não precisam fazer um novo cadastro facial. Após concluir a biometria, é só clicar em "confirmar compra" e finalizar o pagamento.

Jogo das Estrelas sde 2024 (Foto: Divulgação)

Preço dos ingressos

Os setores Sul e Norte custam R$ 50, com R$ 25 a meia-entrada. Já o setor Leste está com o valor de R$ 80 (R$ 40 a meia), com o setor Oeste inferior a R$ 100 (R$ 50 a meia). As gratuidades estarão disponíveis a partir do dia 21 às 10h. No momento do resgate, caso apareça a mensagem solicitando a apresentação de documentos, o atendimento será realizado na bilheteria 2 do Maracanã, nos dias 23 e 26, das 10h às 17h.

Jogo dos Artistas

Antes do Jogo das Estrelas, a bola rola às 16h para o Jogo dos Artistas, que tem nomes confirmados, como os atores André Lamoglia, Arthur Aguiar, José Loreto e Ricardo Pereira, e os cantores Xamã, Poze e Ludmilla.

Entre as duas partidas, a Portela, escola de samba do Rio de Janeiro, se apresentará.

Tudo sobre o Jogo das Estrelas

✅ FICHA TÉCNICA

📆 Data e horário: sábado, 27 de dezembro, às 18h30 (de Brasília)

📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

👁️ Onde assistir: SporTV