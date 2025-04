Volkanovski x Lopes: confira card, onde assistir e horário do UFC 314

Alexander Volkanovski e Diego Lopes se enfrentam, na madrugada de sábado (12) para domingo (13), na luta principal do UFC 314, no Kaseya Center, em Miami, Estados Unidos, pelo cinturão vago do peso pena da organização. O evento é o quarto numerado do ano e conta com diversos brasileiros no card.

continua após a publicidade

➡️ Ex-campeão do UFC é transferido para presídio de segurança máxima nos EUA

No card do evento, outros quatro brasileiros estarão em ação. No card principal, Patrício Pitbull irá estrear no UFC, contra o mexicano Yair Rodriguez, em luta que pode credenciar a lenda do Bellator por uma luta pelo título do peso pena, que será disputado no evento principal. Um pouco antes, Jean Silva encara o polêmico rival Bryce Mitchell. No card preliminar, Virna Jandiroba e Marco Tulio irão representar o Brasil no ringue.

Alexander Volkanovski x Diego Lopes - UFC 314

Em fevereiro, Ilia Topuria abandonou o cinturão do peso pena após duas defesas e subiu para o peso leve. Com o título vago, o UFC marcou o combate entre Alexander Volkanovski e Diego Lopes para coroar o novo campeão da divisão até 66 kg.

continua após a publicidade

Alexander Volkanovski e Diego Lopes se enfrentam no evento principal do UFC 314 (Foto: Reprodução/Instagram)

O australiano quer recuperar a coroa que teve por cinco anos e que perdeu justamente para Topuria. Caso Volkanovski vença o combate, se tornará o primeiro lutador abaixo dos 66kgs a se tornar campeão com mais de 35 anos. Apesar da má fase nos últimos combates, com três derrotas nos últimos quatro combates, o "The Great" é favorito nas casas de aposta em Las Vegas.

Com cinco vitórias em seis lutas no UFC, Diego Lopes tem a chance de se tornar o primeiro campeão brasileiro na categoria desde José Aldo, que foi campeão do peso pena de 2011 a 2015. Nascido em Manaus, mas com moradia no México, Lopes representa o Brasil no ringue, mas sempre homenageia o país que vive pelas oportunidades que teve no MMA.

continua após a publicidade

Diego Lopes venceu Dan Ige em luta casada quatro horas antes do UFC 303 (Foto: Ian Maule / AFP)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Brasil no UFC 314

Estreante no UFC, Patrício Pitbull irá encarar o mexicano Yair Rodriguez. Lenda no Bellator, onde foi duplo-campeão, o potiguar pode receber uma chance pelo título do peso pena caso derrote o mexicano neste sábado.

➡️ Quem é Patrício Pitbull? Ex-duplo campeão do Bellator e estreante no UFC

Outro combate de brasileiro é de Jean Silva, contra Bryce Mitchell. O paranaense vem de vitória em fevereiro, quando nocauteou Melsik Baghdasaryan, no UFC Fight Night: Cejudo vs. Song. O combate contra o americano se desenrolou após declarações polêmicas de Mitchell, ao afirmar que Adolf Hitler era um "cara legal".

Jean Silva após vitória no UFC Seattle (Foto: Reprodução/UFC)

➡️ Rival de brasileiro no UFC 314, Mitchell volta a defender Hitler: ‘Não tenho medo de falar’

No card preliminar, Virna Jandiroba terá luta importante contra Yan Xiaonan. A brasileira encara a número 1 do ranking do peso palha feminino e, em caso de vitória, pode ser a próxima desafiante do cinturão, que pertence à chinesa Zhang Weili.

No preliminares iniciais, Marco Tulio fará sua segunda luta dentro do UFC. Após nocautear Ihor Potieria, no UFC Fight Night: Dern vs Ribas 2, em janeiro, o atleta da Chute Boxe irá encarar o americano Tresean Gore.

➡️ Em momentos distintos na carreira, Chandler e Pimblett duelam no UFC 314

FICHA TÉCNICA

UFC 314 — Miami, EUA

📆 Data: 12 de abril de 2025

⏰ Horário: A partir de 19h (horário de Brasília)

🌍 Local: Miami, Flórida, Estados Unidos

📺 Onde assistir: UFC Fight Pass (todo o card) pela internet

Card principal — a partir de 23h

Peso pena (até 65,7 kg): Alexander Volkanovski x Diego Lopes - luta pelo cinturão

Peso leve (até 70,3 kg): Michael Chandler x Paddy Pimblett

Peso pena (até 65,7 kg): Yair Rodriguez x Patrício Pitbull

Peso pena (até 65,7 kg): Bryce Mitchell x Jean Silva

Peso meio-pesado (até 92,9 kg): Nikita Krylov x Dominick Reyes

Card preliminar — a partir de 21h

Peso pena (até 65,7 kg): Dan Ige x Sean Woodson

Peso palha feminino (até 52,1 kg): Yan Xiaonan x Virna Jandiroba

Peso leve (até 70,3 kg): Jim Miller x Chase Hooper

Peso pena (até 65,7 kg): Darren Elkins x Julian Erosa

Preliminares Iniciais — a partir de 19h

Peso médio (até 83,9 kg): Sedriques Dumas x Michał Oleksiejczuk

Peso mosca (até 56,7 kg): Su Mudaerji x Mitch Raposo

Peso médio (até 83,9 kg): Tressan Gore x Marco Tulio

Peso galo feminino (até 61,2 kg): Nora Cornolle x Hailey Cowan