Cinco brasileiros subiram no octógono do UFC no sábado (5), em Las Vegas, nos Estados Unidos. Dione Barbosa venceu Diana Belbita no primeiro round, enquanto Talita Alencar dominou Vanessa Demopoulos. Já Joanderson Tubarão, Pedro Falcão e Istela Nunes foram derrotados em suas respectivas lutas.

Resultado dos brasileiros em Las Vegas

Talita Alencar vence Vanessa Demopoulos em Las Vegas

Dione Barbosa finaliza Diana Belbita no primeiro round

Dione Barbosa finalizou Diana Belbita no primeiro round, encerrando o card preliminar da noite de forma dominante. A brasileira mostrou seu poder desde o início, conectando um direto de direita e se movendo bem no octógono. Após controlar a distância e encaixar algumas combinações de golpes, Barbosa levou Belbita para a grade e, com pouco mais de três minutos de luta, a derrubou para o chão.

De cima, a brasileira montou a adversária, aplicou o katagatame (triângulo de braço) e finalizou a luta ainda no primeiro round.

Talita Alencar domina Vanessa Demopoulos

Talita Alencar dominou Vanessa Demopoulos na primeira luta do card preliminar, na divisão peso-palha (até 52,2kg). A brasileira mostrou sua superioridade desde o início, respondendo rapidamente a um direto de direita de Demopoulos com uma aproximação, levando a luta para o chão e controlando o combate. No segundo round, Talita aplicou dois chutes na linha de cintura da americana e continuou a dominar no solo, tentando uma finalização com katagatame.

No terceiro round, Alencar repetiu a estratégia, trocando alguns golpes antes de levar novamente a luta para o chão, onde manteve o controle absoluto, aplicando uma série de golpes no rosto da oponente. Ao fim dos três rounds, a vitória foi confirmada por decisão unânime dos juízes (30-26, 30-27, 30-27). Com esse triunfo, Talita chega a seis vitórias, uma derrota e um empate em seu cartel profissional.

Istela Nunes perde para Loma Lookboonmee

A terceira atleta brasileira a lutar no evento, Istela Nunes enfrentou Loma Lookboonmee na categoria peso palha (até 52,2kg). No primeiro round, as lutadoras trocaram chutes, com Lookboonmee tentando uma finalização na reta final, mas sem sucesso.

No segundo round, Nunes tentou levar a tailandesa para a grade e pegar suas costas, mas Lookboonmee conseguiu levar a luta para o chão e a brasileira tentou encaixar uma chave de calcanhar, também sem sucesso. Ao final, Lookboonmee dominou no chão, caindo por cima e controlando a luta até o fim. Após os 15 minutos de combate, a vitória foi para Lookboonmee por decisão unânime (30-27, 29-28, 29-28).

Joanderson Tubarão é derrotado por Pat Sabatini

Pat Sabatini venceu Joanderson Tubarão por decisão unânime dos juízes (30-26, 30-26, 30-27) na co-luta principal do UFC, na divisão dos penas (até 65,7kg). No primeiro round, Sabatini tomou a iniciativa com um chute alto e, após defender um golpe de Tubarão, levou o combate para o chão, onde dominou o brasileiro.

Apesar de Tubarão se desvencilhar de uma tentativa de finalização, Sabatini manteve o controle. No segundo round, o americano repetiu a estratégia de levar o combate para o solo e aplicou uma sequência de golpes no rosto de Tubarão. No último assalto, após troca de golpes em pé, Sabatini levou novamente a luta para o chão e dominou a ação, aplicando golpes contundentes até o fim.

Victor Henry vence Pedro Falcão

Victor Henry venceu Pedro Falcão por decisão unânime dos juízes (29-28, 29-28, 29-28) na divisão peso-galo (até 61,2kg), em sua segunda luta no UFC. Falcão trabalhou o jogo no solo, levando a luta para o chão em diversas oportunidades e tentando finalizações, mas foi superado pelo americano.

No primeiro round, após um bom trabalho de wrestling, Falcão foi derrubado por Henry e sofreu um knockdown com um forte golpe de direita. No segundo round, Falcão tentou uma finalização com um armlock, mas não teve sucesso. No terceiro round, o brasileiro voltou a tentar levar o combate para o solo, mas Henry se defendeu bem e manteve o controle na trocação. Ao final dos três rounds, a vitória foi para o americano, que se mostrou mais eficiente tanto no chão quanto na trocação.

Confira resultados do UFC em Las Vegas: