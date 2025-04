Popó e Duda Nagle se encontraram pela primeira vez na sexta-feira (4), em São Paulo, para o evento principal do Fight Music Show 6. Durante a coletiva, o clima entre os dois foi respeitoso, mas o tetracampeão de boxe não hesitou em provocar, prometendo que a luta com o ator não vai durar muito. Para ele, se Duda não estiver bem preparado, a luta pode acabar em menos de um minuto e meio.

— Sabemos que o boxe é um esporte sério, de contato. Se não estivermos fisicamente e psicologicamente preparados, o desempenho será prejudicado. O boxe exige resistência, estratégia e técnica. Se o Duda não estiver bem preparado, tenha certeza, não vai passar de um minuto. Se ele estiver bem, pode até durar uns 90 segundos. A nossa ideia é fazer o que sempre gostei de fazer. Eu tenho uma dívida com todos vocês pela forma como lutei na última vez. Duda, infelizmente, você será o cara que vai pagar por tudo o que não consegui fazer contra o argentino. E no seu aniversário, que presente, né? — disparou Popó.

Já Duda Nagle parecia mais focado em viver a experiência única de subir ao ringue com um dos maiores boxeadores do Brasil.

— Se não fosse o Popó, eu não estaria aqui. Ele me fez ver que sou capaz de enfrentar esse desafio e extrair a energia necessária para isso. 'A arte da guerra' ensina que o medo transforma qualquer um em guerreiro. Estou aqui para viver essa experiência, gravar na minha biografia essa luta que já tínhamos conversado várias vezes. Vou fazer 42 anos no dia da luta, então a oportunidade é agora, é um cavalo selado que passa e a gente tem que pegar. Estou treinando como se não houvesse amanhã, estudando boxe, cada movimento do Popó, fazendo meu dever de casa. O cara que vai enfrentar o Popó ainda não está pronto, mas estamos forjando ele a cada treino. Em respeito à sua carreira, vou dar o máximo de mim. E seja o que Deus quiser — afirmou Duda Nagle.

Encarada entre Popó e Duda Nagle é marcada por provocações

Na encarada pós-coletiva, Popó provocou Duda, que tentava responder às provocações com um sorriso. O ator revelou que se sentia em casa naquele ambiente.

— Vamos cair pra dentro! Vem tranquilo, campeão! Isso aqui pra mim é cena de novela, tô em casa. O que vai ser diferente é a hora da luta. Estou vendo ele muito tranquilo, isso é bom para ele, mas eu te pergunto: você não está com nem um pouquinho de medo? — disparou Duda.

Popó não deixou passar:

— Medo eu nunca tive. Nunca tive! Sempre soube o que ia fazer. Medo é para os fracos. Quando você sobe com medo, já sobe derrotado. Eu nunca fui derrotado. Todos os adversários que enfrentei sabiam que iam perder, porque eu sabia o que ia fazer — respondeu Popó.

Quando será o Fight Music Show 6?

A luta entre Popó e Duda Nagle será no dia 17 de maio. Além desse confronto, o evento contará com outros nomes como Rogério Minotouro contra o influenciador Tadalafellas, o cantor TZ da Coronel contra o ator Daniel Rocha, e Lucas Veloso enfrentando MC Livinho.